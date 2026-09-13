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«Яблочный» сезон 2026: почему предоплата за новый iPhone приведет к обману

Служба новостей Автор статьи
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Сентябрьская презентация Apple открыла сезон охоты на покупателей гаджетов. По данным портала «Известия», мошенники активно эксплуатируют особенности параллельного импорта, под который попадают новые iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.

Главная уловка строится на обещании гарантированной доставки дефицитного товара. Злоумышленники создают иллюзию эксклюзивности, предлагая забронировать лимитированную расцветку до официального старта. Эмоциональный спрос и отсутствие устройств на полках заставляют людей переводить авансы незнакомым продавцам в социальных сетях. Разные сроки логистики позволяют аферистам неделями имитировать решение проблем с таможней, вытягивая дополнительные платежи якобы за хранение или страховку груза.

Эксперты выявили и более сложные сценарии. Мошенники рассылают уведомления о несанкционированном входе в аккаунт платежной системы, где оформлен предзаказ. Под предлогом защиты средств они просят перевести сумму покупки на «безопасный транзитный счет», принадлежащий преступникам. Также распространены липовые розыгрыши бесплатных смартфонов, где для получения приза требуется оплатить лишь небольшую комиссию за доставку.

В связи с ожидаемыми запусками 2026 года специалисты призывают покупать технику только в официальных точках выдачи после полной проверки серийного номера на сайте производителя, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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