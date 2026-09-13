Депутат Ягудин рассказал, как провел семь дней в реанимации

Депутат Иннополиса и Верхнеуслонского района Адель Ягудин провел в реанимации семь дней после пожара в собственной квартире. Об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.

Возгорание случилось ночью 8 сентября в двухуровневой квартире в Катановском переулке. Прибывшие спасатели вывели мужчину с первого этажа в специальной маске, а с балкона второго этажа по пожарной лестнице спустили женщину и ребенка. Причиной назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Самого Ягудина доставили в РКБ в 3:10 того же дня.

По словам депутата, два из семи дней в реанимации он боролся за жизнь. Он надеется, что в понедельник, 14 сентября, его переведут в общую палату. Врачи поставили диагноз: ожог верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения, ожоговая болезнь, шок и ожоги пламенем третьей степени на 30% тела.

Ягудин поблагодарил всех, кто писал ему сообщения. Он отметил, что их зачитывали ежедневно в 11 часов, поскольку зрение восстановилось не сразу. Сейчас его жена и сын занимаются последствиями пожара.

Семья собирает средства. На счет уже поступило более 605 тысяч рублей.