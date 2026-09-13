Архитектор приложений Синюков назвал главную ошибку при создании паролей

Пользователь может создать сложнейшую комбинацию из тридцати знаков, но аккаунт все равно будет взломан за секунды. Архитектор приложений Денис Синюков рассказал изданию Lenta.ru, что современные киберпреступники давно отказались от прямого перебора символов.

Мошенники применяют скрипты, которые массово тестируют базы уже украденных данных. Доступ к этим базам они получают благодаря фишингу — поддельным копиям известных сайтов, вредоносному ПО на смартфонах и компьютерах, перехватывающему ввод с клавиатуры, а также масштабным утечкам информации из-за слабой защиты серверов самих компаний.

Специалист подчеркнул критическую опасность привычки использовать один пароль везде. Компрометация любого второстепенного ресурса открывает злоумышленникам путь к электронной почте и мобильному банку. Синюков призвал отказаться от запоминания кодов вручную. Безопасность обеспечивают только случайно сгенерированные комбинации, хранящиеся в менеджере паролей, в сочетании с обязательной двухфакторной аутентификацией и регулярным обновлением операционных систем, сообщает "Самара Онлайн 24".