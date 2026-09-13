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Смартфон живет своей жизнью: как МВД советует выявить вирус на гаджете

Служба новостей Автор статьи
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Министерство внутренних дел России опубликовало перечень признаков, указывающих на компрометацию мобильного телефона. Главным маркером заражения ведомство называет потерю контроля над техникой. Если экран загорается сам по себе, приложения открываются без участия пользователя, а система регулярно уходит в перезагрузку — гаджет требует немедленной проверки.

По данным министерства, причиной чаще всего становится установка сомнительного софта. Вредоносные программы нацелены на кражу персональной информации и получение доступа к банковским счетам жертвы. МВД настоятельно рекомендует не пользоваться финансовыми приложениями на подозрительном устройстве.

При обнаружении этих признаков гражданам советуют провести глубокое антивирусное сканирование. В случае подтверждения утечки данных или несанкционированного списания средств необходимо заблокировать карты через горячую линию финансовой организации и зафиксировать факт преступления в полиции.

Параллельно в России развивается инфраструктура связи нового поколения. Коммерческие сети 5G уже развернуты в шестнадцати городах страны, охватив около десяти миллионов абонентов. Пилотная зона стандарта работает на базе оборудования операторов «большой четвёрки» — МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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