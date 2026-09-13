Тюменский генетик назвала главные привычки для управления своими генами

Продолжительность жизни зависит от того, какие участки ДНК будут включены в работу, а какие останутся заблокированными. Врач-генетик из Тюменского медицинского университета Елизавета Евгеньева пояснила, что сами по себе гены не гарантируют конкретный срок жизни человека.

Старение определяется состоянием генома. Существуют научные концепции о наличии участков ДНК, связанных с долголетием, однако их варианты могут как замедлять, так и ускорять возрастные изменения. Генетическая информация реализуется через эпигенетику — систему регуляции активности генов без изменения самой последовательности ДНК.

Главными рычагами управления этой системой эксперт называет питание, физическую активность и сон. Именно эти аспекты образа жизни диктуют клеткам, какие наследственные программы активировать. Точное влияние среды на фоне врожденных данных до сих пор остается предметом изучения ученых, сообщает "Самара Онлайн 24".