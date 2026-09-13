Технологии

«Венера-Д»: облик аппарата определят за три года проектирования

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Эскизный проект российской станции «Венера-Д» рассчитан на три года: работу над ним планируют закончить в 2028-м. Такие сроки в интервью ТАСС назвал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

К задачам этого этапа относится окончательное определение облика космического аппарата и подтверждение того, что ракета-носитель сможет вывести его на нужную траекторию. Кроме того, предстоит утвердить состав научной аппаратуры и принципы ее работы. Начало работ по проекту — 2026 год.

По словам Петруковича, во время эскизного проектирования обсуждаются наличие компонентов, стоимость и сроки реализации.

Миссия входит в федеральный проект «Космическая наука», ее старт запланирован на 2036 год. Разработкой занимается НПО имени Лавочкина в Химках, головным научным институтом выступает ИКИ РАН. Ранее вице-президент РАН Сергей Чернышев говорил, что ученые будут искать следы жизни на Венере, а полный текст интервью с директором ИКИ РАН обещают опубликовать 14 сентября в 07:00 мск.

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