Курица с апельсинами получается как в дорогом ресторане: весь секрет в простом маринаде из трех ингредиентов - рецепт

Курица с апельсинами — один из тех рецептов, которые выглядят празднично, но не требуют сложной подготовки. Во время запекания мясо покрывается аппетитной золотистой корочкой, а цитрусовый сок придаёт ему лёгкую сладость и приятную кислинку. Получается горячее блюдо, которое можно подать и на семейный ужин, и на новогодний стол.

Главный секрет — маринад всего из трёх ингредиентов: апельсинового сока, соевого соуса и мёда. Такое сочетание помогает получить насыщенный вкус и красивую глазированную поверхность без дорогих специй и необычных продуктов.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

куриные бёдра или голени — 1 кг;

апельсины — 2 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

соль — при необходимости.

Для маринада из трёх ингредиентов:

свежевыжатый апельсиновый сок — 100 мл;

соевый соус — 3 ст. л.;

мёд — 2 ст. л.

Лучше выбирать куриные бёдра или голени: они остаются сочными при запекании и хорошо сочетаются со сладковато-солёным маринадом.

Как приготовить курицу с апельсинами

Промойте апельсины и обсушите. Из одного выжмите сок, второй нарежьте тонкими кружочками. В небольшой миске соедините 100 мл апельсинового сока, соевый соус и мёд. Перемешайте до однородности. Куриные кусочки обсушите бумажными полотенцами и слегка поперчите. Переложите мясо в глубокую миску или контейнер и залейте маринадом. Накройте и уберите в холодильник на 1–2 часа. Если времени мало, достаточно 30 минут, но вкус будет менее насыщенным. Разогрейте духовку до 190 °C. Смажьте форму растительным маслом и выложите курицу в один слой. Между кусочками разложите кружочки апельсина. Добавьте в форму несколько столовых ложек маринада. Остатки, контактировавшие с сырой курицей, не используйте как готовый соус без полноценного кипячения. Запекайте 40–50 минут, периодически поливая мясо горячим соком со дна формы. За последние 5–7 минут можно увеличить температуру до 210 °C, чтобы поверхность сильнее подрумянилась. Следите, чтобы мёд не подгорел.

Курица готова, когда температура в самой толстой части мяса достигнет 74 °C. Проверять её лучше кухонным термометром, не касаясь кости.

Перед подачей дайте мясу отдохнуть около пяти минут.

Почему маринад из трёх ингредиентов работает

Каждый компонент выполняет свою задачу.

Апельсиновый сок придаёт мясу цитрусовый аромат и лёгкую кислинку. Соевый соус добавляет солёность и насыщенный вкус, а мёд помогает создать красивую глазированную корочку.

Во время запекания часть влаги испаряется, поэтому соки на дне формы становятся более концентрированными.

Однако важно не передерживать курицу: из-за мёда поверхность может быстро потемнеть, особенно при высокой температуре.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте много соли до запекания. Соевый соус уже содержит достаточно соли, а при испарении жидкости его вкус становится насыщеннее. Лучше попробовать готовый соус и только после этого решить, нужна ли дополнительная соль.

Как сделать курицу особенно сочной

Первое правило — не снимать кожу с бёдер и голеней перед приготовлением, если хочется получить румяную поверхность. Она помогает удерживать часть влаги и защищает мясо от пересыхания.

Второе — не укладывать кусочки слишком плотно. Между ними должно оставаться немного пространства, иначе курица будет больше тушиться, чем запекаться.

Третье — не держать мясо в цитрусовом маринаде слишком долго. Для небольших кусочков достаточно 1–2 часов. При длительном мариновании кислота может изменить текстуру поверхности.

Можно ли приготовить куриную грудку

Да, но время запекания придётся сократить.

Куриное филе быстрее теряет влагу, поэтому его лучше готовить при 180–190 °C и проверять температуру внутри уже через 20–25 минут. Точное время зависит от толщины кусков.

Чтобы грудка получилась нежнее, можно запекать её под фольгой большую часть времени, а в конце ненадолго открыть для подрумянивания.

Главное — не ориентироваться только на цвет корочки: готовность курицы определяется температурой внутри мяса.

Как получить густой апельсиновый соус

После запекания на дне формы останется ароматная жидкость.

Перелейте её в небольшой сотейник, доведите до кипения и проварите несколько минут, пока соус слегка не загустеет.

Если хочется более плотной консистенции, можно добавить половину чайной ложки кукурузного крахмала, предварительно размешанного в столовой ложке холодной воды.

Прогрейте соус до загустения и полейте им курицу непосредственно перед подачей.

С чем подавать курицу с апельсинами

Такое мясо хорошо сочетается с нейтральными гарнирами, которые не перебивают цитрусовый вкус.

Подойдут рассыпчатый рис, картофельное пюре или запечённый картофель.

Для праздничной подачи можно добавить зелёную фасоль, брокколи или свежий овощной салат.

Особенно красиво курица смотрится на большом блюде с запечёнными апельсиновыми кружочками и несколькими веточками свежей зелени.

Можно ли приготовить заранее

Курицу удобно замариновать за пару часов до праздничного ужина и хранить в холодильнике до отправки в духовку.

Если блюдо уже приготовлено, остудите его, переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник. Хранить готовую курицу можно до 3–4 дней.

Разогревать лучше в духовке при 160–170 °C, добавив немного воды или оставшегося соуса, чтобы мясо не пересохло.

Курица с апельсинами доказывает, что для эффектного праздничного горячего не нужны сложные кулинарные приёмы. Всего три ингредиента для маринада помогают получить ароматное, сочное мясо с красивой корочкой. А цитрусовый соус делает привычную запечённую курицу блюдом, которое вполне может стать главным украшением новогоднего стола.

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