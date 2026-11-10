Венгры жарят эти лепёшки с чесноком: лангош получается пышным, румяным и сытным

В Венгрии обычное дрожжевое тесто превращают в большую золотистую лепёшку, которую подают горячей, щедро натирают чесноком и дополняют сметаной с сыром. Называется это блюдо лангош (lángos). Снаружи лепёшка получается хрустящей, а внутри остаётся мягкой и воздушной.

Лангош особенно популярен как уличная еда. Его продают на рынках, ярмарках и в небольших закусочных. Приготовить венгерские лепёшки можно и дома: понадобятся мука, дрожжи, немного молока и растительное масло для жарки.

Какие продукты понадобятся

На 6 лепёшек:

Для теста:

пшеничная мука — 500 г;

тёплое молоко — 250 мл;

тёплая вода — 100 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для жарки и подачи:

растительное масло — 500–700 мл, в зависимости от размера посуды;

чеснок — 3–4 зубчика;

вода — 3 ст. л.;

сметана — 200 г;

твёрдый сыр — 150 г;

соль — по вкусу.

Сметана и тёртый сыр — одно из самых узнаваемых дополнений к венгерскому лангошу. Но даже простая лепёшка с чесночной заправкой получается ароматной и сытной.

Как приготовить тесто для лангоша

Смешайте тёплое молоко с водой. Жидкость должна быть примерно 35–38 °C, не горячей. Добавьте сахар и сухие дрожжи. Если производитель рекомендует предварительную активацию, оставьте смесь на 5–10 минут. Просейте муку в большую миску и добавьте соль. Постепенно влейте дрожжевую смесь, перемешивая ингредиенты. Добавьте две столовые ложки растительного масла. Замешивайте тесто около 8–10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Накройте миску полотенцем или плёнкой и оставьте в тёплом месте на 60–90 минут.

За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое. Оно получится мягким и слегка липким — добавлять много лишней муки не нужно.

Как правильно пожарить венгерские лепёшки

Подошедшее тесто разделите на шесть одинаковых частей. Слегка смажьте руки растительным маслом и сформируйте шарики.

Оставьте заготовки на 10 минут, чтобы тесто немного расслабилось.

Затем каждый шарик аккуратно растяните руками в круглую лепёшку диаметром около 18–20 см. Середину сделайте чуть тоньше, а края оставьте более пышными.

Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике до 170–180 °C.

Осторожно опустите одну лепёшку в горячее масло. Жарьте примерно 1,5–2 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета.

Готовый лангош переложите на решётку или бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Повторите с остальными заготовками. Не перегружайте сковороду: лепёшки должны свободно помещаться в масле.

Как сделать чесночную заправку

Очистите чеснок и пропустите через пресс.

Смешайте его с тремя столовыми ложками воды и небольшой щепоткой соли.

Дайте настояться около 10 минут.

Горячие лепёшки смажьте чесночной смесью с помощью кулинарной кисточки. Затем распределите сверху сметану и посыпьте тёртым сыром.

Подавайте сразу, пока тесто остаётся хрустящим, а сыр слегка размягчается от тепла.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не раскатывайте лангош скалкой слишком тонко. Лучше растягивать тесто руками, сохраняя более толстые края. Так лепёшка получится воздушной, с характерными пузырями. И обязательно следите за температурой масла: в недостаточно горячем тесто впитает много жира, а в перегретом быстро потемнеет снаружи, не успев приготовиться внутри.

Почему лангош получается пышным

Воздушная текстура появляется благодаря дрожжам. Во время брожения они выделяют углекислый газ, который образует пузырьки внутри теста.

Когда заготовка попадает в горячее масло, пузырьки расширяются, а влага превращается в пар. Лепёшка быстро увеличивается в объёме.

При этом поверхность подрумянивается, образуя тонкую корочку.

Поэтому важно дать тесту достаточно времени для подъёма и не вымешивать его повторно слишком интенсивно перед жаркой.

Можно ли приготовить лангош на кефире

В домашних рецептах встречаются варианты теста с кефиром, йогуртом или картофелем.

Кефир делает мякиш мягким и придаёт лёгкую кислинку. Однако классический дрожжевой вариант на воде и молоке проще по составу и позволяет получить характерную воздушную структуру.

Если хочется поэкспериментировать, можно заменить часть молока натуральным кефиром комнатной температуры. При этом количество муки может потребоваться немного скорректировать.

Почему лепёшки получаются жирными

Чаще всего причина в недостаточно разогретом масле.

Если его температура слишком низкая, тесто дольше жарится и успевает впитать больше жира.

Также не стоит класть сразу несколько крупных лепёшек: температура масла резко снизится.

Для хорошего результата используйте достаточно глубокую посуду, жарьте небольшими партиями и перекладывайте готовые изделия на решётку.

С чем ещё подают лангош

Венгерские лепёшки можно дополнить не только сметаной и сыром.

Подойдут обжаренные грибы, зелень, ветчина или небольшое количество острого соуса.

Любителям простых сочетаний достаточно чесночной заправки и щепотки соли.

А если хочется более насыщенного вкуса, используйте густую сметану и сыр, который хорошо плавится.

Можно ли испечь лангош в духовке

Дрожжевое тесто можно запечь при 220 °C примерно за 12–15 минут, но результат будет отличаться от традиционного блюда.

В духовке лепёшки получатся ближе к мягкому хлебу, без характерной жареной корочки.

Для настоящего лангоша важна именно жарка в горячем масле.

Если хочется уменьшить количество масла, лучше приготовить небольшие лепёшки на сковороде, но учитывать, что их текстура также изменится.

Как хранить и разогревать

Лангош вкуснее всего сразу после жарки. Через некоторое время корочка размягчается, а тесто становится плотнее.

Оставшиеся лепёшки без начинки можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике до 2 дней.

Перед подачей разогрейте их в духовке при 180 °C около 5–7 минут. Сметану, сыр и чесночную заправку лучше добавлять после разогрева.

Венгерский лангош — пример того, как из простого дрожжевого теста получается необычная и сытная закуска. Румяная корочка, воздушная середина, чесночный аромат и сочетание сметаны с сыром делают эти лепёшки особенно вкусными горячими. Главное — хорошо поднять тесто и правильно разогреть масло.

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