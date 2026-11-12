Новости Казани

Казанский хлебокомбинат запустил линию по выпуску тостового хлеба

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На Булочно-кондитерском комбинате в Казани заработала новая высокоавтоматизированная линия по производству тостового хлеба. Оборудование позволяет выпускать до 20 тонн продукции в сутки, а годовая мощность составляет 7,2 тысячи тонн. Благодаря увеличенному сроку хранения предприятие сможет расширить поставки в регионы Приволжского федерального округа.

Как сообщили в мэрии Казани, запуск линии обеспечил создание 32 новых рабочих мест. С обновленным производством ознакомился градоначальник Ильсур Метшин. Он отметил, что инвестиции в проект были многомиллионными, но результат оправдал затраты: продукт с длительным сроком хранения открыл дорогу на рынки всего ПФО.

Технологический процесс на новой линии полностью автоматизирован — от подготовки сырья и замеса теста до выпечки, нарезки и упаковки готовой продукции.

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