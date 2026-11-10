Кулинария

В Турции обычный булгур превращают в яркий салат: кисыр получается сочным без капли майонеза

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить турецкий салат кисыр из булгура...

ПроКазань

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В Турции из обычного булгура готовят салат, который легко узнать по насыщенному красноватому цвету и обилию свежей зелени. Называется он кисыр (kısır). В отличие от привычных крупяных салатов, его заправляют не майонезом, а оливковым маслом, лимонным соком, томатной пастой и гранатовым соусом.

Кисыр получается рассыпчатым, сочным, с приятной кислинкой и лёгкой остротой. Его подают как самостоятельную закуску, гарнир или дополнение к мясным блюдам. А главное — для приготовления даже не понадобится варить булгур в кастрюле.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

  • мелкий булгур — 200 г;

  • кипяток — 250 мл;

  • томатная паста — 1 ст. л.;

  • паста из сладкого или острого красного перца — 1 ст. л.;

  • помидоры — 2 шт.;

  • свежий огурец — 1 шт.;

  • зелёный лук — 4–5 перьев;

  • петрушка — небольшой пучок;

  • свежая мята — несколько листочков;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • лимонный сок — 2 ст. л.;

  • гранатовый соус наршараб — 1–2 ст. л.;

  • молотый красный перец — ½ ч. л.;

  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Для настоящего кисыра лучше использовать мелкий булгур, который в Турции продают как köftelik bulgur. Крупный булгур для плова потребует другого способа приготовления.

Как приготовить турецкий кисыр

  1. Пересыпьте мелкий булгур в глубокую миску.

  2. Залейте кипятком, перемешайте и накройте крышкой или тарелкой.

  3. Оставьте на 15–20 минут, чтобы крупа впитала воду и стала мягкой.

  4. Проверьте готовность. Если булгур ещё твёрдый, добавьте немного горячей воды и оставьте на несколько минут.

  5. Пока крупа набухает, мелко нарежьте помидоры, огурец, зелёный лук, петрушку и мяту.

  6. В отдельной миске соедините томатную пасту, перечную пасту, оливковое масло, лимонный сок и наршараб.

  7. Добавьте красный и чёрный перец, перемешайте до однородности.

  8. Разрыхлите готовый булгур вилкой и дайте ему немного остыть.

  9. Добавьте томатную заправку и тщательно перемешайте, чтобы крупа равномерно окрасилась.

  10. Положите нарезанные овощи и зелень.

  11. Посолите по вкусу и ещё раз аккуратно перемешайте.

  12. Оставьте салат на 10 минут, чтобы ингредиенты обменялись ароматами.

Подавайте кисыр комнатной температуры или слегка охлаждённым.

Почему кисыр получается таким ярким

Характерный красновато-оранжевый оттенок салату придают томатная и перечная пасты.

В Турции для кисыра часто используют biber salçası — густую пасту из красного перца. Она бывает сладкой и острой, поэтому количество специй можно регулировать.

Если такой пасты нет, допустимо заменить её дополнительной половиной столовой ложки томатной пасты и чайной ложкой сладкой паприки. Вкус немного изменится, но салат сохранит насыщенный цвет.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: смешивайте томатную заправку сначала с булгуром, а уже потом добавляйте свежие овощи. Так каждая крупинка пропитается ароматным маслом и специями, а помидоры и огурцы не превратятся в мягкую массу от длительного перемешивания. Особенно важно не заливать мелкий булгур лишней водой — кисыр должен оставаться рассыпчатым.

Зачем добавляют гранатовый соус

Наршараб придаёт кисыру характерную фруктовую кислинку и лёгкую сладость.

В сочетании с лимонным соком он делает вкус более многогранным. Именно кислая заправка помогает сбалансировать насыщенность томатной пасты и оливкового масла.

Если гранатового соуса нет, можно приготовить салат только с лимонным соком. Однако вкус будет немного проще.

Выбирая наршараб, обращайте внимание на состав: некоторые продукты содержат много добавленного сахара.

Почему булгур не нужно варить

Для кисыра используют мелкий булгур, который уже прошёл предварительную термическую обработку при производстве.

Поэтому ему обычно достаточно горячей воды и времени для набухания.

Если варить такую крупу в большом количестве жидкости, она может стать слишком мягкой и потерять рассыпчатую текстуру.

Но это правило относится именно к мелкому булгуру. Крупные разновидности следует готовить согласно инструкции на упаковке.

Какие овощи можно добавить

Основу кисыра составляют булгур, зелень и кисловатая томатная заправка. Остальные ингредиенты могут меняться.

В разных домашних рецептах встречаются свежие огурцы, помидоры, сладкий перец и мелко нарезанный репчатый лук.

Если хочется более выраженного хруста, добавьте немного красного сладкого перца.

Для свежести подойдут дополнительные листья мяты и петрушки.

При этом не стоит использовать слишком много сочных овощей: они могут сделать салат водянистым.

С чем подают кисыр в Турции

Кисыр часто подают на листьях салата латук. Небольшую порцию булгура можно завернуть в лист и съесть как закуску.

Также к нему предлагают дольки лимона, свежие овощи и зелень.

Салат хорошо сочетается с курицей, рыбой и мясом на гриле. Но благодаря булгуру он достаточно сытный и для самостоятельного лёгкого обеда.

Можно ли приготовить кисыр заранее

Да, однако есть небольшой нюанс.

Сам булгур с томатной заправкой можно подготовить заранее и убрать в холодильник. А вот свежие огурцы, помидоры и зелень лучше добавлять незадолго до подачи.

Так салат сохранит приятную текстуру и не выделит слишком много жидкости.

Готовый кисыр храните в закрытом контейнере в холодильнике до 2 дней. Перед подачей перемешайте и при необходимости добавьте немного лимонного сока.

Турецкий кисыр — простой способ превратить булгур в яркое и ароматное блюдо. Томатная паста придаёт крупе насыщенный цвет, лимон и гранатовый соус отвечают за кислинку, а свежая зелень делает вкус лёгким. Салат готовится без майонеза и подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола.

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