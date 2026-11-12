Журналист Любовь Агеева отметила 80-летие презентацией книги и наградой Госсовета РТ

В Торгово-промышленной палате Татарстана прошел творческий вечер, посвященный 80-летию известного казанского журналиста Любови Агеевой. На встрече она представила первую часть автобиографической книги «Жизнь в нескольких эпохах» и получила почетный знак Госсовета РТ «За вклад в развитие парламентаризма».

Идея написать книгу, по признанию Агеевой, возникла после того, как она оказалась в реанимации 7-й городской больницы. Смерть другой пациентки заставила ее задуматься о хрупкости жизни и важности сохранить воспоминания. Работа над книгой шла с 2019 года, первая часть посвящена советскому времени. Агеева считает, что в годы перестройки эту эпоху во многом исказили, поэтому важно зафиксировать ее на собственном опыте.

Заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, вручая награду, вспомнил, что познакомился с Агеевой в 1995 году, когда пришел работать в парламент. По его словам, авторитет журналиста был настолько высок, что с ней не спорил никто, включая председателей. Он также отметил, что Агеева научила депутатов правильно относиться к СМИ и печатному слову.

Поздравить юбиляра пришли представители властей, деятели культуры и ученики. Глава управления культуры и развития языков народов Татарстана Лейсан Низамова вручила благодарственное письмо от имени вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, а от группы компаний ASG Агеевой подарили портрет, книгу и телевизор. Любовь Агеева родилась 7 ноября 1946 года, окончила КГУ по специальности «Журналистика», работала в ряде казанских газет, возглавляла «Казанские ведомости» и пресс-центр Госсовета РТ.