Новости Казани

В Казани обсудят новую геополитику с историком Нарочницкой

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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12 ноября в Казани состоится открытая лекция доктора исторических наук Наталии Нарочницкой на тему «Россия в новых геополитических реальностях». Мероприятие начнется в 18:00 в Культурном центре имени А. С. Пушкина, сообщает «Татарстан-24».

Лекция станет завершающим событием второго дня Всероссийской научной конференции «Император Николай I и Казанская губерния: практики консервативной модернизации», приуроченной к 190-летию визита императора в город. Наталия Нарочницкая — президент Фонда исторической перспективы, иностранный член Сербской академии наук и искусств, политолог и общественный деятель. Она исследует историю, философию и международные отношения, включая внешнюю политику России и формирование национально-государственного сознания.

В ходе выступления историк представит свой взгляд на формирование новой архитектуры международных отношений и роль России в ней. По мнению Нарочницкой, страна может выступать держателем равновесия между Западом и Востоком. «Перед нами новая геополитическая реальность, в которой должны осмыслить свое место и Россия, и Европа, и сама Америка. Однополярный мир не состоялся. Россия нужна и Европе, и Америке, и должна разумно использовать это», — отмечает она.

Вход на лекцию свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке.

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