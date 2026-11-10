Японцы не тушат капусту, а жарят из неё лепёшки: окономияки получается сочным и сытным

В Японии белокочанную капусту используют не только для салатов и гарниров. Из неё готовят окономияки — толстую овощную лепёшку, которую жарят на сковороде и подают с соусом. Снаружи она покрывается румяной корочкой, а внутри остаётся мягкой и сочной.

Название окономияки примерно передаёт идею «жарь то, что нравится». В разных регионах Японии блюдо готовят по-своему, добавляя мясо, морепродукты или другие овощи. Для домашнего варианта достаточно капусты, яиц, муки и нескольких доступных ингредиентов.

Какие продукты понадобятся

На 2 большие лепёшки:

белокочанная капуста — 350 г;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 100 г;

вода или несолёный бульон — 120 мл;

зелёный лук — 3 пера;

соль — ¼ ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

бекон — 80 г по желанию.

Для домашнего соуса:

кетчуп — 2 ст. л.;

вустерский соус — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ч. л.;

сахар — ½ ч. л.

Для подачи можно использовать майонез, зелёный лук и кунжут. В Японии окономияки часто дополняют специальным соусом, японским майонезом, сушёными водорослями и стружкой тунца.

Как приготовить японские окономияки

Снимите с капусты повреждённые листья и удалите плотную часть кочерыжки. Тонко нашинкуйте капусту. Чем мельче нарезка, тем удобнее будет формировать лепёшки. Зелёный лук нарежьте небольшими колечками. В глубокой миске смешайте яйца с водой или бульоном. Добавьте муку и соль, перемешайте до исчезновения сухих комочков. Положите капусту и зелёный лук. Аккуратно перемешайте, чтобы овощи покрылись тестом. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите половину смеси и сформируйте круглую лепёшку толщиной около 2 см. Если используете бекон, разложите несколько тонких ломтиков сверху. Жарьте 5–6 минут, пока нижняя сторона не подрумянится. Осторожно переверните лепёшку широкой лопаткой. При необходимости воспользуйтесь плоской тарелкой. Готовьте ещё 5–7 минут под крышкой на умеренном огне. Снимите крышку и при необходимости подрумяньте поверхность ещё около минуты.

Повторите с оставшейся смесью. Перед подачей убедитесь, что тесто внутри полностью приготовилось, а капуста стала мягкой.

Почему окономияки остаются сочными

Главную роль играет капуста. При нагревании она размягчается и выделяет небольшое количество сока, который помогает сохранить нежную текстуру.

В отличие от обычных мучных блинов, в окономияки большую часть объёма составляют овощи. Тесто лишь соединяет их между собой.

Поэтому важно не добавлять слишком много муки: иначе вместо сочной капустной лепёшки получится плотный пирог.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не утрамбовывайте окономияки лопаткой во время жарки. Если сильно прижимать лепёшку, капуста потеряет часть влаги, а середина станет плотнее. Лучше готовить на умеренном огне под крышкой, чтобы овощи успели размягчиться, а поверхность равномерно подрумянилась.

Как приготовить соус для окономияки

В небольшой миске соедините кетчуп, вустерский и соевый соусы.

Добавьте сахар и тщательно перемешайте.

Попробуйте: соус должен получиться одновременно сладковатым, солоноватым и слегка кислым.

Готовые лепёшки смажьте соусом непосредственно перед подачей.

По желанию нанесите сверху тонкие полоски майонеза и посыпьте зелёным луком.

Домашняя заправка отличается от японского магазинного соуса для окономияки, но позволяет приблизиться к характерному сочетанию вкусов.

Чем окономияки отличаются от капустных оладий

Главное отличие — в пропорциях и способе подачи.

Для привычных капустных оладий овощи часто измельчают очень мелко, а тесто делают достаточно густым.

В окономияки капуста остаётся заметной, а лепёшку формируют большой и довольно толстой.

Кроме того, важную роль играют соус и добавки. Именно они придают блюду характерный японский вкус.

Можно ли приготовить без бекона

Да, бекон не является обязательным ингредиентом.

В окономияки можно добавить мелко нарезанные грибы, морковь или немного тёртого сыра.

Для более сытного варианта подойдут предварительно приготовленная курица или креветки.

Но не стоит перегружать лепёшку добавками. Если овощей и начинки слишком много, её будет сложно перевернуть.

Почему лепёшка разваливается

Обычно это происходит из-за слишком большого количества капусты относительно теста или недостаточной прожарки первой стороны.

Чтобы окономияки хорошо держались, важно соблюдать пропорции и не переворачивать их слишком рано.

Если масса выглядит сухой и не соединяется, добавьте одну-две столовые ложки воды или немного взбитого яйца.

Для первого приготовления удобнее делать две небольшие лепёшки, а не одну огромную.

Какую капусту лучше выбрать

Лучше всего подходит обычная белокочанная капуста с сочными листьями.

Молодая капуста готовится быстрее и делает середину особенно нежной. Однако она может выделять больше влаги.

Зимняя капуста плотнее, поэтому её желательно шинковать максимально тонко.

Пекинскую капусту тоже можно использовать, но вкус и структура блюда будут отличаться от привычных окономияки.

С чем подавать японские лепёшки

Окономияки обычно подают горячими, сразу после приготовления.

Их можно есть как самостоятельное блюдо, поскольку капуста, яйца и мука делают лепёшку достаточно сытной.

Для более лёгкой подачи подойдут свежие огурцы или салат из овощей.

Если хочется приблизиться к японскому варианту, дополните блюдо соусом окономияки, японским майонезом и сушёными водорослями.

Как хранить и разогревать

Готовые лепёшки лучше всего есть сразу, пока поверхность остаётся румяной.

Остатки можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике до 2–3 дней.

Разогревайте окономияки на сковороде под крышкой на слабом огне. Соус лучше добавлять уже после разогрева.

Японские окономияки — необычный способ приготовить обычную капусту без длительного тушения. Овощи сохраняют сочность, яйца и мука помогают сформировать лепёшку, а пикантный соус делает вкус более выразительным. Для домашнего обеда это простой вариант сытного блюда из доступных продуктов.

Может быть интересно: