Многодетным семьям Татарстана подняли выплату за отказ от земельного участка
Многодетные семьи Татарстана, которые предпочтут деньги вместо бесплатного земельного участка, теперь получат 234 321 рубль. Раньше сумма составляла 200 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества республики — соответствующее постановление под номером 1067 принял Кабинет министров РТ.
Приятная деталь: выплату будут индексировать. Пересчет станет ежегодным — раз в год с 1 февраля сумму умножат на коэффициент, который утверждает Правительство РФ по федеральному закону о дополнительных мерах господдержки семей с детьми. Конкретный размер посчитают по коэффициенту, действующему на день, когда Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана примет решение о предоставлении денег той или иной семье.
Очередь на землю при этом остается внушительной. По состоянию на 16 сентября 2026 года в республике в списки на получение участков включены 72 610 заявителей — семей с тремя и более детьми. На кадастровый учет поставлено 63 246 участков, а 57 875 уже переданы в общую долевую собственность. Денежная выплата — альтернатива земле, оформить ее можно в заявительном порядке.
Сама программа действует с конца 2012 года. Рассчитывать на участок могут семьи с тремя и более детьми, которые живут в своем муниципалитете не меньше пяти лет и которым требуется больше жилплощади: на каждого члена семьи должно приходиться от 12 до 18 квадратных метров. Заявление примут и в том случае, если одному из детей нет 23 лет и он учится очно. Закон, разрешающий многодетным брать деньги вместо земли, приняли в октябре 2025 года, и уже к 1 апреля 2026-го такой вариант выбрали 277 семей.
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