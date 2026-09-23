Новости Татарстана

Многодетным семьям Татарстана подняли выплату за отказ от земельного участка

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Многодетные семьи Татарстана, которые предпочтут деньги вместо бесплатного земельного участка, теперь получат 234 321 рубль. Раньше сумма составляла 200 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Минземимущества республики — соответствующее постановление под номером 1067 принял Кабинет министров РТ.

Приятная деталь: выплату будут индексировать. Пересчет станет ежегодным — раз в год с 1 февраля сумму умножат на коэффициент, который утверждает Правительство РФ по федеральному закону о дополнительных мерах господдержки семей с детьми. Конкретный размер посчитают по коэффициенту, действующему на день, когда Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана примет решение о предоставлении денег той или иной семье.

Очередь на землю при этом остается внушительной. По состоянию на 16 сентября 2026 года в республике в списки на получение участков включены 72 610 заявителей — семей с тремя и более детьми. На кадастровый учет поставлено 63 246 участков, а 57 875 уже переданы в общую долевую собственность. Денежная выплата — альтернатива земле, оформить ее можно в заявительном порядке.

Сама программа действует с конца 2012 года. Рассчитывать на участок могут семьи с тремя и более детьми, которые живут в своем муниципалитете не меньше пяти лет и которым требуется больше жилплощади: на каждого члена семьи должно приходиться от 12 до 18 квадратных метров. Заявление примут и в том случае, если одному из детей нет 23 лет и он учится очно. Закон, разрешающий многодетным брать деньги вместо земли, приняли в октябре 2025 года, и уже к 1 апреля 2026-го такой вариант выбрали 277 семей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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