Манная каша получается с комочками: дело не только в том, как быстро засыпать крупу

Манную кашу можно энергично мешать венчиком и все равно получить комочки. Обычно винят слишком быстро засыпанную крупу, но есть еще один важный момент — температура жидкости. Если манка попадает сразу в активно кипящее молоко, ее наружный слой быстро набухает, а внутри могут оставаться сухие частицы.

Гораздо проще соединить крупу с холодным или теплым молоком, а уже затем постепенно нагревать. Манка успевает равномерно распределиться еще до того, как начнет густеть.

Пропорции для каши средней густоты

На 2 порции понадобится:

молоко — 500 мл;

манная крупа — 40–45 г;

сахар — 1–2 ст. л.;

соль — небольшая щепотка;

сливочное масло — 15–20 г.

Количество крупы легко изменить. Если нужна более жидкая каша, достаточно примерно 35–40 г манки на 500 мл молока. Для густой можно увеличить порцию до 50–55 г.

Как сварить манку без комочков

Налейте холодное молоко в кастрюлю с толстым дном. Добавьте манную крупу и сразу тщательно размешайте венчиком. Оставьте смесь примерно на 3–5 минут. Поставьте кастрюлю на средний огонь и начинайте нагревать, периодически перемешивая содержимое венчиком. Когда молоко станет горячим и каша начнет заметно густеть, уменьшите огонь. Теперь перемешивайте чаще, обязательно проходя венчиком возле дна и стенок. Добавьте сахар и небольшую щепотку соли. После начала загустения готовьте кашу еще несколько минут, ориентируясь также на рекомендации производителя крупы. Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте. Оставьте кашу под крышкой на 2–3 минуты. За это время консистенция станет более однородной.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Манку удобнее смешать с молоком еще до включения плиты. Тогда не приходится одновременно тонкой струйкой сыпать крупу и пытаться быстро работать венчиком над кипящей кастрюлей».

Почему появляются комочки

При нагревании манная крупа быстро поглощает жидкость и набухает. Если сухие крупинки попадают в горячее молоко большой порцией, наружные частицы практически сразу становятся липкими и соединяются между собой. Внутри такого комочка остается сухая крупа.

Именно поэтому одного интенсивного перемешивания бывает недостаточно. Важно, чтобы манка изначально распределилась в жидкости равномерно.

Есть и другой способ: смешать сухую манку с сахаром и только затем постепенно всыпать ее в горячее, но еще не бурно кипящее молоко при постоянном перемешивании. Такой вариант тоже помогает крупинкам меньше слипаться.

Сильное кипение каше не требуется

После загустения лучше уменьшить нагрев. На сильном огне молочная каша легко пригорает ко дну, а пузырьки густой массы начинают разбрызгиваться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если каша после выключения кажется немного жидкой, не спешу досыпать сухую манку. Через пару минут под крышкой она становится заметно гуще, а дополнительная крупа может превратить завтрак в слишком плотную массу».

В готовую манную кашу можно добавить ягоды, варенье, кусочки фруктов или немного корицы. А для гладкой основы важны три вещи: равномерно распределить крупу в жидкости, нагревать ее постепенно и не оставлять кастрюлю без перемешивания в момент загустения.

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