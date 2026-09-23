Дефицит казны Татарстана планируют свести к 19,9 млрд рублей

Дефицит республиканского бюджета на 2026 год может сократиться почти на треть. Вместо 30,86 млрд рублей он составит 19,9 млрд. Одновременно доходы казны вырастут до 633,4 млрд, а расходы — до 653,4 млрд рублей. Соответствующий законопроект уже поступил на предварительное рассмотрение в Госсовет Татарстана.

Параметры двух следующих лет корректируют незначительно. На 2027 год доходы запланированы в размере 578,7 млрд рублей вместо прежних 578,9 млрд, на 2028-й — 620,83 млрд против 620,9 млрд. Расходы тоже немного уменьшены — до 595,7 млрд и 639,5 млрд рублей соответственно. Дефицит этих периодов остается неизменным: 16,9 млрд и 18,7 млрд рублей.

Главный источник прироста поступлений в текущем году — налог на прибыль организаций, его планку подняли сразу на 25 млрд рублей. В пояснительной записке это объясняют фактическими сборами за восемь месяцев и ожидаемым увеличением отчислений нефтяников на фоне подорожания нефтепродуктов. Еще по 1 млрд добавят налог на имущество организаций и налог по АУСН, а неналоговые доходы прибавят 3,6 млрд за счет размещения бюджетных средств на депозитах.

Расходная часть на 2026 год станет больше на 21 млрд рублей. Эти деньги направят на социально значимые мероприятия, науку, культуру и спорт, региональные проекты, меры соцподдержки, погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений, обновление коммунальной техники, субсидии сельхозпроизводителям и организациям водного транспорта.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета и другие источники увеличатся на 1,8 млрд рублей. Из них 1,1 млрд пойдет на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, 685,5 млн — на софинансирование учебно-тренировочного комплекса пожарных. Напомним, в июне депутаты Госсовета РТ единогласно приняли поправки, увеличивавшие прогнозируемый дефицит с 13,8 млрд до 30,9 млрд рублей при доходах 600,9 млрд и расходах 631,8 млрд.