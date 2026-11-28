Чтобы порадовать маму праздничным тортом, необязательно проводить несколько часов у плиты, выпекать коржи и готовить сложные кремы. Десерт «Снежное облако» можно собрать примерно за 25 минут, а остальную работу сделает холодильник.

Под белоснежной кокосовой стружкой скрывается воздушная творожно-сливочная начинка с лёгким ванильным ароматом и нежная основа из печенья. Торт получается в меру сладким, красиво выглядит в разрезе и прекрасно подходит для семейного чаепития.

Какие ингредиенты понадобятся

Для основы:

песочное печенье — 250 г;

сливочное масло — 100 г.

Для нежного крема:

творог жирностью 5–9% — 400 г;

сливки жирностью 33% — 300 мл;

сахарная пудра — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

желатин — 15 г;

холодная вода — 80 мл.

Для украшения:

кокосовая стружка — 50 г;

белый шоколад — 30 г.

Указанного количества ингредиентов хватит для приготовления торта в разъёмной форме диаметром 20–22 см.

Как приготовить основу без выпечки

Песочное печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или обычной скалки. Сливочное масло растопите и соедините с печеньем.

Перемешайте до получения массы, напоминающей влажный песок. Распределите её по дну формы, застеленной пергаментом, и слегка уплотните ложкой.

Уберите основу в холодильник на 20–30 минут. За это время сливочное масло застынет, а корж станет достаточно плотным.

Как сделать воздушную начинку

Желатин залейте холодной водой и оставьте набухать согласно инструкции на упаковке.

Творог соедините с сахарной пудрой и ванильным сахаром, затем измельчите погружным блендером до гладкой кремообразной консистенции.

В отдельной ёмкости взбейте охлаждённые сливки до мягких устойчивых пиков.

Набухший желатин осторожно прогрейте до полного растворения, не доводя до кипения. Смешайте его с несколькими ложками творожной массы, после чего введите в оставшийся крем.

Добавьте взбитые сливки и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой движениями снизу вверх.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после добавления взбитых сливок не используйте миксер на высокой скорости. Интенсивное перемешивание разрушит воздушную структуру крема, и десерт получится более плотным.

Как собрать торт «Снежное облако»

Распределите творожно-сливочную начинку поверх охлаждённой основы. Разровняйте поверхность лопаткой и уберите форму в холодильник минимум на 5–6 часов, а лучше на всю ночь.

После застывания аккуратно снимите бортики формы. Посыпьте поверхность и боковые стороны торта кокосовой стружкой, а сверху добавьте немного натёртого белого шоколада.

Благодаря такому оформлению десерт будет напоминать пушистое снежное облако.

Как разнообразить праздничный десерт

В творожно-сливочную начинку можно добавить кусочки консервированных персиков, свежую малину или немного лимонной цедры. Фруктовая кислинка прекрасно дополнит нежный сливочный вкус.

Для более нарядной подачи достаточно украсить торт несколькими ягодами клубники или листочками мяты.

«Снежное облако» удобно приготовить накануне Дня матери, который в России в 2026 году отмечается 29 ноября. Тогда праздничное утро можно будет посвятить близким, а не хлопотам на кухне.

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