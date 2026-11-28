В Буинском районе Татарстана завершился ремонт моста через реку Киятка на дороге «Кият — Кугальна — Тоншерма». Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Переправа длиной 14,3 метра приведена в соответствие с современными требованиями. Пролетное строение выполнено из железобетона, его протяженность составляет 12 метров. Подрядчик также возвел новые опоры и подпорные стенки, обустроил подходы к сооружению и сопряжения с насыпью.