Бригады Центра медицины катастроф Республиканской клинической больницы Татарстана совершили несколько выездов в разные регионы России, чтобы эвакуировать в Казань земляков, оказавшихся в сложной ситуации. Все пациенты — уроженцы республики, которым потребовалась помощь на чужбине.

Одного из них врачи забрали после ДТП в Запорожской области, другого — из Симферополя, где у него развился сепсис, третьего — с сердечной недостаточностью. В пресс-службе РКБ отметили, что своих не бросают, поэтому медицинские бригады отправились в разные города, чтобы доставить пациентов домой для дальнейшего лечения.

Сейчас все эвакуированные уже находятся в Казани и получают необходимую медицинскую помощь в стенах республиканской больницы.