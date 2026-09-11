Технологии

Минцифры: доступ к 5G на iPhone зависит от решения Apple

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Минцифры России сообщило, что владельцы Android смогут пользоваться сетью 5G уже в ближайшее время, а доступ на iPhone зависит от решения Apple. Ведомство уточнило: в городах, где связь пятого поколения уже запущена, сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на Android.

Ранее в пятницу Минцифры сообщило, что «Большая четверка» операторов связи запустила 5G в 16 городах России. Доступ получили 10 миллионов абонентов, а запуск еще в 50 городах прорабатывается до конца года.

Гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан, чьи слова приводит Минцифры, назвал сеть пятого поколения быстрым интернетом для крупных мегаполисов и фундаментом для цифровой трансформации промышленности в индустриальных кластерах. Гендиректор «Билайна» Сергей Анохин заявил, что произошло событие, которого ждал весь рынок и клиенты, а компании готовили сеть и устройства к поэтапному запуску, модернизируя ядро и развивая инфраструктуру с опорой на обратную связь пользователей.

Гендиректор Т2 Антон Годовиков назвал коммерческий запуск сетей 5G очередной исторической вехой в развитии связи в России и результатом работы отрасли, регулятора и аудитории. Гендиректор МТС Инесса Галактионова добавила, что высокие скорости дадут миллионам людей возможность пользоваться качественно новыми цифровыми сервисами, а бизнесу и организациям — передовыми индустриальными решениями.

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