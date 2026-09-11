Новости Татарстана

Гепатит А: татарстанцам объяснили, как снизить риск заражения

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Гепатит А, который часто называют «болезнью грязных рук», способен долго не давать о себе знать: скрытый период может растянуться до 50 дней. О том, как защититься от этой инфекции, напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану. Наибольшую опасность для тех, кто рядом, человек представляет в первые дни заболевания.

Главным способом профилактики остается прививка. В России вакцинацию проводят по эпидемическим показаниям. Она предусмотрена для детей, которым исполнилось три года и кто живет в неблагополучных районах, сотрудников больниц, детских садов, предприятий общественного питания и водоканалов, а также людей, отправляющихся в неблагополучные регионы.

Тем, кому вакцинация не показана, врачи советуют не пренебрегать простыми правилами. Нужно тщательно мыть овощи и фрукты, следить за гигиеной рук, употреблять только кипяченую либо бутилированную воду. Также специалисты рекомендуют не грызть ногти.

Информирование населения о профилактике заболеваний проводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

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