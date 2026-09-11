«Пятерочка» сообщила о росте спроса на быстрые продукты

В торговой сети «Пятёрочка», входящей в Х5, отмечают рост интереса к продуктам, которые позволяют тратить меньше времени на приготовление еды. Речь идет о товарах высокой степени готовности, сообщает пресс-служба торговой сети.

За январь—июнь 2026 года подготовленные овощи стали покупать на 33 процента чаще, чем за тот же период 2025 года. Спрос на сырные нарезки вырос на 20 процентов, а продажи круп в порционных пакетах увеличились на 8,7 процента. Этот показатель почти в два раза выше роста продаж обычных фасованных круп.

Особенно активно такой формат выбирают жители крупных городов. В первом полугодии 2026 года объем продаж очищенной и мытой свеклы, картофеля, моркови и кукурузы превысил 13,1 миллиона килограммов.

Крупы в пакетах для варки также укрепили свои позиции. Их доля в продажах достигла 18 процентов, причем наиболее заметный рост наблюдается в городах-миллионниках.

Покупательское поведение меняется в течение недели. В будние дни с понедельника по четверг гости сети чаще берут сырные и колбасные нарезки. Спрос на них в эти дни на 5 процентов выше, чем в остальные.

Такие продукты удобно использовать для перекуса на учебе или работе. А ближе к выходным покупатели чаще выбирают мытые овощи и крупы в порционных пакетах, чтобы приготовить семейные обеды и ужины.

Наибольший интерес к продуктам быстрой готовности проявляют жители крупных городов Центрального и Северо-Западного округов. Такой выбор в сети связывают с быстрым темпом жизни и ростом числа одиночных домохозяйств.

В южных регионах и Поволжье покупатели чаще придерживаются привычных предпочтений. Там по-прежнему популярнее весовые овощи и сыр куском.

На фоне растущего спроса «Пятёрочка» планирует расширять линейку таких товаров. Сейчас в продаже есть круглозерный, длиннозерный рис и басмати в порционных пакетах. В дальнейшем ассортимент могут пополнить смеси бурого и длиннозерного риса, ячневая и кукурузная крупа, а также горох.

Аналитики торговой сети ожидают, что интерес к этому сегменту продолжит расти.