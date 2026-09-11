Кононенко назвал выносливость и хладнокровие важными для космонавта

Выносливость, хладнокровие и умение работать в команде — такие качества назвал важнейшими для космонавта Герой России, командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» и начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко. Об этом он рассказал ТАСС.

«Космос не прощает самоуверенности, и финал любой миссии пишется на Земле — в океане, степи или тайге. Именно сочетание этих качеств — выносливости, хладнокровия и командного духа — делает космонавта настоящим профессионалом», — приводит ТАСС слова Кононенко.

По словам главы ЦПК, будущих космонавтов учат действовать в условиях неопределённости и быть готовыми к любому развитию событий. Он подчеркнул, что такая готовность не является врождённой — она появляется в результате изнурительных тренировок, занятий, обсуждений и разборов.

В августе Кононенко сообщал, что НАСА и «Роскосмос» обсуждают распределение ответственности за планируемое сведение МКС с низкой околоземной орбиты. В июле он говорил, что продление работы МКС до 2030 года даст России важный временной задел для перехода к эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС).