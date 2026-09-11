Вокруг семейного приключения Булата Сабитова еще до премьеры сформировалась собственная аудитория: около 22 тыс. человек вошли в базу проекта, а семьи загрузили около 3 тыс. фотографий в народный фотоархив. Теперь фильм, получивший признание профессионального жюри и зрителей на фестивалях, выходит на главный экзамен — российский кинопрокат.

8 октября в российский прокат выходит семейное приключение «Я приду» режиссера Булата Сабитова.

Для команды фильма эта дата означает гораздо больше, чем очередная премьера.

За последние два года картина прошла более 20 кинофестивалей, получила 10 наград, встречалась со зрителями в России и за рубежом и постепенно нашла свою аудиторию.

Теперь впервые фильм выходит из фестивальных залов в обычные кинотеатры.

Главный герой фильма, 16-летний Тимофей, оказывается в спецшколе.

Во время выездного концерта он сбегает, чтобы найти бабушку, единственного родного человека, которая перестала отвечать на его письма.

Вслед за ним отправляется восьмилетний Малёк.

Побег постепенно превращается в большое путешествие, в котором двум мальчишкам приходится самим разобраться, что такое дружба, ответственность, честность, справедливость и почему иногда человеку особенно важно знать, что его где-то ждут.

Фильм рассчитан на семейную аудиторию, возрастное ограничение — 12+, продолжительность — 83 минуты.

За время фестивального пути «Я приду» участвовал более чем в 20 кинофестивалях и получил 10 наград.

Одним из самых показательных результатов стал X Феодосийский кинофестиваль.

Там картина получила сразу две награды: лучший полнометражный художественный фильм по решению профессионального жюри и приз зрительских симпатий.

Для команды второй результат оказался особенно важным.

«Награда жюри подтверждает профессиональный уровень фильма. Но когда отдельно выбирает зритель, это уже совсем другой сигнал. Потому что в прокате именно зритель решает, покупать билет или нет», — говорит генеральный продюсер фильма Денис Супрунов.

Именно фестивальные и специальные показы помогли создателям увидеть важную вещь: на фильм приходят семьями.

Подростки смотрят историю Тимофея по-своему. Родители видят в ней разговор об ответственности и взрослении. Старшее поколение считывает тему семьи, памяти и связи поколений.

Фильм показывали участникам Движения Первых, куда многие зрители пришли вместе с детьми и близкими.

Отдельный показ команда провела для воспитанников дома-интерната.

Для режиссера Булата Сабитова именно реакция подростковой аудитории стала одной из важных проверок картины.

«Мы не хотели снимать фильм, который объясняет подростку, как правильно жить. Герои ошибаются, спорят, принимают решения и сами отвечают за последствия. Если после просмотра ребенок и взрослый начинают обсуждать поступки героев, значит, история сработала», — говорит режиссер.

Постепенно история Тимофея и его бабушки вышла за пределы экрана.

Команда предложила людям присылать фотографии со своими бабушками и снимки из семейных архивов. Так появился народный семейный фотоархив.

По данным проекта, сегодня в базе фильма около 22 тыс. человек, а семьи загрузили порядка 3 тыс. фотографий.

К проекту присоединились Евгений Кулик, Анастасия Волочкова, Аида Гарифуллина и Данис Зарипов, поделившись своими семейными фотографиями.

Для Дениса Супрунова эта история стала одним из главных свидетельств того, что фильм начинает жить независимо от рекламной кампании.

«Человек может еще не знать название фильма. Но достаточно спросить его о бабушке или показать старую семейную фотографию — и появляется собственная история. Мы увидели, что вокруг картины постепенно собираются не отдельные зрители, а семьи».

Трейлер фильма уже посмотрели более 100 тыс. раз, вокруг проекта сформировалась собственная аудитория, а титульным информационным партнером проката выступает VK.

Но команда подчеркивает: все это пока только подготовка.

Настоящий результат появится после 8 октября.

«Можно получить десять фестивальных наград, сделать сотни публикаций и собрать большую аудиторию вокруг проекта. Но у кино есть очень простой финальный вопрос: человек увидел фильм в афише — и купил билет или прошел мимо. Поэтому 8 октября для нас начинается самый честный этап всей этой истории», — говорит Денис Супрунов.

Для самого продюсера этот прокат стал еще и предпринимательским экспериментом.

Последние два года Супрунов самостоятельно занимается продвижением фильма и его выходом к зрителю.

«Когда мы начинали, мне казалось, что самое сложное — снять полный метр. Сейчас понимаю: закончить фильм и довести его до зрителя — две совершенно разные задачи. Мне хочется доказать прежде всего самому себе, что фильм, созданный в Татарстане, может найти зрителя далеко за пределами Татарстана».

«Я приду» выходит в прокат как семейное приключение 12+.

И опыт первых показов подтверждает эту модель: фильм смотрят не только как историю двух мальчиков, но и как повод после сеанса поговорить о собственной семье.

«Для нас идеальная картина 8 октября — когда человек приходит не один. С ребенком. С родителями. С бабушкой. Потому что этот фильм сам по себе про связь людей, которых иногда мы слишком долго откладываем на потом», — говорит Супрунов.

Теперь фестивальная история «Я приду» переходит в новую фазу.