Кулинария

Ленивые беляши жарю без лепки: фарш добавляю прямо в густое тесто и выкладываю ложкой

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Ленивые беляши можно приготовить без лепки и др...

Про Казань

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Обычные беляши требуют времени: замесить дрожжевое тесто, дождаться подъема, раскатать заготовки и аккуратно спрятать внутрь мясо. Для быстрого домашнего варианта можно пропустить лепку — приготовить густое тесто на кефире и вмешать в него сырой фарш.

Получаются пышные мясные оладьи с румяной корочкой. Главное отличие от обычных оладий — внутри находится сырое мясо, поэтому заготовки нельзя делать слишком толстыми и жарить на сильном огне.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Фарш для ленивых беляшей распределяю по тесту очень тщательно, чтобы не оставалось крупных мясных комочков. А сами заготовки делаю небольшими — так середина успевает приготовиться раньше, чем корочка станет слишком темной».

Что понадобится

  • мясной фарш — 300 г;
  • кефир — 300 мл;
  • пшеничная мука — 220–250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • репчатый лук — 1 небольшая головка;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Как приготовить ленивые беляши

  1. Подготовьте фарш. Очень мелко нарежьте или натрите лук и смешайте его с мясом. Добавьте соль и черный перец.
  2. Сделайте основу. В отдельной миске соедините кефир и яйцо. Добавьте немного соли и перемешайте венчиком.
  3. Введите муку. Смешайте ее с разрыхлителем и постепенно добавляйте в кефир. Тесто должно получиться заметно гуще обычного блинного и медленно спадать с ложки.
  4. Добавьте мясо. Выложите фарш в тесто небольшими порциями и тщательно перемешайте. Крупных комков мяса оставаться не должно.
  5. Разогрейте сковороду. Налейте слой растительного масла и хорошо прогрейте его, затем установите средний или чуть ниже среднего нагрев.
  6. Выложите беляши. Набирайте массу столовой ложкой и формируйте небольшие лепешки толщиной около 1–1,5 см. Не заполняйте ими всю сковороду вплотную.
  7. Доведите до готовности. Обжаривайте примерно по 3–4 минуты с каждой стороны. При необходимости после переворачивания немного уменьшите нагрев и ненадолго прикройте сковороду крышкой.

Почему тесто нельзя делать слишком жидким

Если муки мало, масса растечется тонким слоем, а выделившийся из фарша и лука сок дополнительно разжижит тесто. Беляши начнут впитывать масло и будут плохо переворачиваться.

Но и забивать основу мукой не стоит. Слишком крутое тесто даст плотный мякиш и потеряет ту мягкость, ради которой удобен рецепт на кефире. Правильная масса держится на ложке небольшой горкой и лишь постепенно расплывается на горячей поверхности.

Не менее важен умеренный нагрев. Сырому фаршу требуется больше времени, чем обычному тесту для оладий. На слишком сильном огне корочка успеет потемнеть задолго до готовности мяса.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый беляш всегда использую как проверочный. Разрезаю после жарки и смотрю на середину. Еще надежнее кухонный термометр: для фарша из говядины или свинины ориентир — не менее 71 градуса в центре, для куриного — 74 градуса».

Готовые ленивые беляши лучше ненадолго переложить на бумажное полотенце или решетку. Подавать их стоит горячими — со сметаной, зеленью или простым овощным салатом.

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