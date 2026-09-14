Экономика

НПЗ в РФ нарастили выпуск нефтепродуктов после ввода установок

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Кабмин сообщил о вводе дополнительных установок...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск нефтепродуктов: на ряде предприятий ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Об этом сообщил кабмин, передает ТАСС.

Как сообщил кабмин 14 сентября, Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. На нескольких НПЗ уже работают новые установки, что и позволило увеличить объемы производства.

Совещание по ситуации на топливном рынке провел вице-премьер Александр Новак. Кабмин также сообщил, что продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС, с одной стороны, и Минэнерго и ФАС, с другой, для поддержания приемлемого уровня цен.

Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в установленные сроки и без перебоев.

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