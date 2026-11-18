Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с предупреждением о резком ухудшении погоды. В своем Telegram-канале MAX он сообщил, что в ночь на 19 ноября и утром местами ожидаются сильный ветер, метель и гололед, и призвал граждан быть осторожными.

По данным МЧС, на которые ссылается глава региона, ночью и утром в четверг возможна кратковременная метель с ухудшением видимости до 1–2 километров. Порывы ветра, в том числе и днем, могут достигать 18 м/с, а на дорогах образуется гололед.

Минниханов рекомендовал татарстанцам учитывать погодную ситуацию при планировании поездок и соблюдать меры безопасности.