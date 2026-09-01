Технологии

Экраны Pixel 11 включаются сами из-за вибраций

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Владельцы смартфонов Pixel 11 рассказывают, что дисплеи их устройств загораются без участия человека. Функция «Поднять для проверки» активируется от вибраций, движений соседних предметов и даже резких поворотов автомобиля, хотя сам телефон никто не поднимает. Об этом сообщает 3DNews.

На Reddit пользователи замечают, что датчики стали чувствительнее, чем в предыдущих поколениях. Экран может включиться, если положить вещь на тот же стол, где лежит гаджет, или оставить его на подлокотнике дивана. Похожая проблема встречается и у Pixel 9 Pro, однако, как пишет Android Authority, массовые жалобы указывают на особенность именно новой линейки.

Вероятной причиной называют избыточную реакцию системы на микровибрации и незначительные смещения корпуса. Временно решить проблему можно, отключив функцию в настройках экрана блокировки, но тогда теряется быстрый доступ к уведомлениям. В обсуждениях предположили, что Google устранит чрезмерную чувствительность в одном из будущих обновлений. Android Authority уже направила компании запрос за комментарием.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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