Тесто для оладий выглядит пышным в миске, а на сковороде растекается: ошибка происходит перед самой жаркой
Про Казань
Тесто для оладий может хорошо подняться в миске, но после первой же порции превратиться на сковороде в тонкие лепешки. Часто причина в том, что готовую массу активно перемешивают непосредственно перед жаркой.
После добавления соды или разрыхлителя в тесте образуются пузырьки газа. Если энергично работать ложкой после того, как масса уже постояла, часть пузырьков уйдет, а само тесто станет более текучим. Поэтому после отдыха его лучше больше не перемешивать.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После 10 минут отдыха я тесто уже не перемешиваю. Просто набираю его ложкой с края миски и сразу переношу на горячую сковороду».
Что понадобится
На 12–14 оладий:
- кефир — 250 мл;
- пшеничная мука — 220–240 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- соль — щепотка;
- растительное масло — для жарки.
Кефир лучше заранее достать из холодильника, чтобы он не был ледяным.
Как приготовить
- Смешайте основу. Соедините яйцо, сахар, соль и кефир. Достаточно размешать продукты венчиком до однородности.
- Добавьте муку. Всыпайте ее постепенно. Тесто должно медленно сползать с ложки тяжелой массой, а не свободно стекать.
- Добавьте соду. Быстро и тщательно вмешайте ее в тесто, чтобы она распределилась равномерно.
- Дайте тесту постоять. Оставьте миску на 10 минут. После этого массу уже не перемешивайте.
- Разогрейте сковороду. Налейте немного масла и прогрейте на среднем огне. Набирайте тесто ложкой и аккуратно выкладывайте небольшими порциями.
- Обжарьте оладьи. Готовьте примерно 2–3 минуты с первой стороны. Когда поверхность покроется пузырьками, а края схватятся, переверните и жарьте еще около 2 минут.
Что еще мешает оладьям подняться
Даже правильно подготовленное тесто растечется, если оно изначально получилось слишком жидким. Поэтому ориентироваться лучше не только на количество муки, но и на консистенцию: масса должна уверенно держаться на ложке.
Не помогает и слишком холодная или недостаточно прогретая сковорода. Оладьи должны сразу начинать жариться, иначе тесто успеет растечься до того, как поверхность схватится.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый оладушек использую как проверку. Если тесто сразу расползается широким кругом, оно слишком жидкое — тогда добавляю немного муки и только после этого оставляю массу отдохнуть».
Готовые оладьи лучше складывать без плотной крышки: под ней образуется конденсат, и румяная поверхность быстро становится влажной.
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