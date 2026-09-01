Кулинария

Тесто для оладий выглядит пышным в миске, а на сковороде растекается: ошибка происходит перед самой жаркой

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Пышное тесто для оладий может растечься уже на ...

Про Казань

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Тесто для оладий может хорошо подняться в миске, но после первой же порции превратиться на сковороде в тонкие лепешки. Часто причина в том, что готовую массу активно перемешивают непосредственно перед жаркой.

После добавления соды или разрыхлителя в тесте образуются пузырьки газа. Если энергично работать ложкой после того, как масса уже постояла, часть пузырьков уйдет, а само тесто станет более текучим. Поэтому после отдыха его лучше больше не перемешивать.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После 10 минут отдыха я тесто уже не перемешиваю. Просто набираю его ложкой с края миски и сразу переношу на горячую сковороду».

Что понадобится

На 12–14 оладий:

  • кефир — 250 мл;
  • пшеничная мука — 220–240 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — для жарки.

Кефир лучше заранее достать из холодильника, чтобы он не был ледяным.

Как приготовить

  1. Смешайте основу. Соедините яйцо, сахар, соль и кефир. Достаточно размешать продукты венчиком до однородности.
  2. Добавьте муку. Всыпайте ее постепенно. Тесто должно медленно сползать с ложки тяжелой массой, а не свободно стекать.
  3. Добавьте соду. Быстро и тщательно вмешайте ее в тесто, чтобы она распределилась равномерно.
  4. Дайте тесту постоять. Оставьте миску на 10 минут. После этого массу уже не перемешивайте.
  5. Разогрейте сковороду. Налейте немного масла и прогрейте на среднем огне. Набирайте тесто ложкой и аккуратно выкладывайте небольшими порциями.
  6. Обжарьте оладьи. Готовьте примерно 2–3 минуты с первой стороны. Когда поверхность покроется пузырьками, а края схватятся, переверните и жарьте еще около 2 минут.

Что еще мешает оладьям подняться

Даже правильно подготовленное тесто растечется, если оно изначально получилось слишком жидким. Поэтому ориентироваться лучше не только на количество муки, но и на консистенцию: масса должна уверенно держаться на ложке.

Не помогает и слишком холодная или недостаточно прогретая сковорода. Оладьи должны сразу начинать жариться, иначе тесто успеет растечься до того, как поверхность схватится.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый оладушек использую как проверку. Если тесто сразу расползается широким кругом, оно слишком жидкое — тогда добавляю немного муки и только после этого оставляю массу отдохнуть».

Готовые оладьи лучше складывать без плотной крышки: под ней образуется конденсат, и румяная поверхность быстро становится влажной.

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