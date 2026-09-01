Тесто для оладий выглядит пышным в миске, а на сковороде растекается: ошибка происходит перед самой жаркой

Тесто для оладий может хорошо подняться в миске, но после первой же порции превратиться на сковороде в тонкие лепешки. Часто причина в том, что готовую массу активно перемешивают непосредственно перед жаркой.

После добавления соды или разрыхлителя в тесте образуются пузырьки газа. Если энергично работать ложкой после того, как масса уже постояла, часть пузырьков уйдет, а само тесто станет более текучим. Поэтому после отдыха его лучше больше не перемешивать.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После 10 минут отдыха я тесто уже не перемешиваю. Просто набираю его ложкой с края миски и сразу переношу на горячую сковороду».

Что понадобится

На 12–14 оладий:

кефир — 250 мл;

пшеничная мука — 220–240 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

сода — ½ ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — для жарки.

Кефир лучше заранее достать из холодильника, чтобы он не был ледяным.

Как приготовить

Смешайте основу. Соедините яйцо, сахар, соль и кефир. Достаточно размешать продукты венчиком до однородности. Добавьте муку. Всыпайте ее постепенно. Тесто должно медленно сползать с ложки тяжелой массой, а не свободно стекать. Добавьте соду. Быстро и тщательно вмешайте ее в тесто, чтобы она распределилась равномерно. Дайте тесту постоять. Оставьте миску на 10 минут. После этого массу уже не перемешивайте. Разогрейте сковороду. Налейте немного масла и прогрейте на среднем огне. Набирайте тесто ложкой и аккуратно выкладывайте небольшими порциями. Обжарьте оладьи. Готовьте примерно 2–3 минуты с первой стороны. Когда поверхность покроется пузырьками, а края схватятся, переверните и жарьте еще около 2 минут.

Что еще мешает оладьям подняться

Даже правильно подготовленное тесто растечется, если оно изначально получилось слишком жидким. Поэтому ориентироваться лучше не только на количество муки, но и на консистенцию: масса должна уверенно держаться на ложке.

Не помогает и слишком холодная или недостаточно прогретая сковорода. Оладьи должны сразу начинать жариться, иначе тесто успеет растечься до того, как поверхность схватится.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый оладушек использую как проверку. Если тесто сразу расползается широким кругом, оно слишком жидкое — тогда добавляю немного муки и только после этого оставляю массу отдохнуть».

Готовые оладьи лучше складывать без плотной крышки: под ней образуется конденсат, и румяная поверхность быстро становится влажной.

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