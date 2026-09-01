Казанцам для достойной пенсии нужно 55,5 тысячи рублей

Жители Казани считают достойной пенсию в 55,5 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты опроса SuperJob: в августе 2026 года горожане назвали эту сумму. Для сравнения, в марте запросы были на уровне 51,2 тысячи, а еще раньше — в октябре прошлого года — 49,3 тысячи.

В среднем по России экономически активные граждане хотели бы получать на пенсии 56,6 тысячи рублей. Мужчины оценивают свои притязания выше женщин: 58,3 тысячи против 55 тысяч. Больше всего рассчитывают на высокую пенсию люди в возрасте 35–45 лет — в среднем 59,2 тысячи.

Уровень образования и доход также влияют на ожидания. Россияне с высшим образованием ждут пенсию в 59,2 тысячи рублей, со средним профессиональным — 54,1 тысячи. При зарплате до 100 тысяч рублей респонденты называют достойной пенсию в 53 тысячи, а при доходе свыше 200 тысяч — уже 64,7 тысячи.

Среди городов-миллионников самые высокие ожидания у москвичей — 60,9 тысячи рублей. За ними следуют Санкт-Петербург (60,3 тысячи) и Хабаровск (60,1 тысячи).