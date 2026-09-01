Состоялся специальный показ семейного художественного фильма «Я приду» для участников и команды Движения Первых. Встреча получилась по-настоящему семейной: многие участники пришли на просмотр вместе с детьми и близкими, а после фильма состоялось открытое обсуждение картины с её создателями.

Среди гостей показа были Герой России, Председатель Правления Движения Первых Артур Валерьевич Орлов и помощник Раиса Республики Татарстан, руководитель регионального отделения Движения Первых в Татарстане Тимур Джавдетович Сулейманов.

Для команды фильма эта встреча стала особенно символичной. «Я приду» рассказывает историю о семье, взрослении, ответственности и связи поколений — и в этот вечер фильм смотрели именно так, как задумывали его создатели: вместе дети и взрослые.

«Во время бщения с режиссёром и командой особенно интересно было узнать, как создавался фильм и сколько времени прошло с начала работы над ним. При этом сама история остаётся современной и актуальной сегодня. Поэтому фильм нужно увидеть всем, оценить и уже после просмотра дать ему объективную обратную связь», — отметил Артур Орлов, Председатель Правления Движения Первых.

После просмотра зрители вместе с создателями фильма обсудили темы, которые поднимает картина: отношения детей и родителей, внимание к старшему поколению, ответственность за близких и важность времени, проведённого вместе.

Генеральный продюсер фильма «Я приду» Денис Супрунов отметил, что особенно ценным для команды стало то, насколько органично фильм вписался в формат семейного просмотра.

«Для нас было особенно ценно увидеть, что сегодня зрители пришли на фильм семьями, вместе с детьми. Именно так мы и хотели, чтобы “Я приду” воспринимался — не просто как кино, а как повод провести время вместе, поговорить после просмотра о близких, о семье и о том, что мы иногда откладываем на потом», — отметил генеральный продюсер фильма Денис Супрунов.

Режиссёр картины Булат Сабитов также принял участие в обсуждении и рассказал зрителям о замысле фильма и тех чувствах, которые команда хотела оставить у аудитории после просмотра.

«Мы изначально хотели рассказать очень простую и честную историю — без сложных конструкций, про людей и чувства, которые понятны каждому. И когда после просмотра дети и взрослые обсуждают фильм вместе, для режиссёра это, наверное, самый важный отклик», — сказал режиссёр фильма Булат Сабитов.

Отдельное внимание во время встречи уделили тому, как семейное кино может становиться поводом для разговора между поколениями. Именно это направление близко и Движению Первых, объединяющему в своих проектах детей, родителей и наставников.

«Думаю, после такого фильма каждый задумается, а потом почувствует особую близость, семейное тепло и уют. Поэтому, конечно, всем рекомендую посмотреть “Я приду” всей семьёй», — отметил Тимур Сулейманов.

Тёплая реакция зрителей и последовавшее обсуждение ещё раз показали, что история «Я приду» работает не только как кино, но и как повод поговорить с близкими о том, что в повседневной жизни часто откладывается на потом.

«Я приду» — семейная приключенческая история о 16-летнем Тимофее, который сбегает из спецшколы, чтобы найти тяжело больную бабушку — единственного близкого человека, оставшегося в его жизни. Вместе с ним в путь отправляется восьмилетний беспризорник Малёк. Их дорога становится историей о дружбе, ответственности, семье и взрослении.

Фильм снят в Казани и Республике Татарстан при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.