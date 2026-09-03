«Бюро 1440»: запуск спутников нужен для гибридной связи, а не ответа Starlink

«Бюро 1440» намерено создать собственную спутниковую группировку для высокоскоростного интернета. Это не «ответ Starlink», а построение «отечественной, гибридной связи по всему миру», как заявил на Восточном экономическом форуме генеральный директор «ИКС Холдинга» и сооснователь «Бюро 1440» Алексей Шелобков. Сообщение приводит портал «Самара онлайн 24».

Шелобков уточнил, что в 2026 году проект вышел из исследовательской стадии и перешел к тестированию сервиса. Первые испытания уже проходят вместе с пользователями в разных регионах России, при этом график удается опережать. С РЖД установлен первый терминал на поезде дальнего следования, в ближайшие дни начнется проверка работы сервиса.

Еще одна тема выступления — проект «Рассвет», низкоорбитальная спутниковая группировка для широкополосной связи. Она, по мнению Шелобкова, поможет устранить цифровое неравенство. Он также обратил внимание, что космос стал частью бизнес-инфраструктуры, поэтому Роскосмос привлекает частные компании в эту сферу.