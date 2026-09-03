Экономика

Запасы газа в ЕС станут минимальными с 2013 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Запасы газа в хранилищах Евросоюза в 2026 году ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В 2026 году запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза станут минимальными с 2013 года. По состоянию на конец августа хранилища заполнены на 63% — на 20% меньше обычного.
Данные о заполнении на 63% обнародовала 30 августа газета Guardian. Информация о грядущем минимуме появилась 26 августа.

На фоне этих данных глава «Газпрома» Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября заявил в беседе с ТАСС: «В Европе будет зима».
Причинами энергетического кризиса в Евросоюзе называют рост цен на топливо и конкуренцию за газ со странами Азии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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