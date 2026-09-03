Запасы газа в ЕС станут минимальными с 2013 года
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В 2026 году запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза станут минимальными с 2013 года. По состоянию на конец августа хранилища заполнены на 63% — на 20% меньше обычного.
Данные о заполнении на 63% обнародовала 30 августа газета Guardian. Информация о грядущем минимуме появилась 26 августа.
Причинами энергетического кризиса в Евросоюзе называют рост цен на топливо и конкуренцию за газ со странами Азии.
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