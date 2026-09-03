Минниханов провел встречу с работниками Казанского авиационного завода имени Горбунова — филиала АО «Туполев». Среди участников были руководители предприятия, ветераны и молодежный актив. Глава республики поручил создать оргкомитет по празднованию 100-летия завода и провести юбилей на высоком уровне, сообщает пресс-служба раиса.

Коллектив завода поблагодарил Минниханова за поддержку модернизации производства, помощь ветеранам и молодежи, проведение спортивных, образовательных и культурных событий. Раис в ответ заметил, что завод продолжает работать и развиваться благодаря первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, и назвал предприятие производством мирового уровня, которое держит под своим контролем глава государства Владимир Путин.

Как напомнил Минниханов, Путин принял решение о восстановлении Ту-160. «Мы сейчас строим совершенно новое производство», — сказал он, отметив, что в республике планируют выпуск современных самолетов.

Молодые специалисты попросили открыть бюджетные места на заочной форме обучения в Казанском авиационно-техническом колледже, и раис поручил рассмотреть обращение. Кроме того, заводчане предложили расширить фестиваль работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» до международного уровня — на гала-концерт можно пригласить партнеров из Центральной Азии и Беларуси, ответил Минниханов.