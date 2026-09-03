Новости Татарстана

100-летие Казанского авиазавода пройдет под контролем Минниханова

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Минниханов провел встречу с работниками Казанского авиационного завода имени Горбунова — филиала АО «Туполев». Среди участников были руководители предприятия, ветераны и молодежный актив. Глава республики поручил создать оргкомитет по празднованию 100-летия завода и провести юбилей на высоком уровне, сообщает пресс-служба раиса.

Коллектив завода поблагодарил Минниханова за поддержку модернизации производства, помощь ветеранам и молодежи, проведение спортивных, образовательных и культурных событий. Раис в ответ заметил, что завод продолжает работать и развиваться благодаря первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, и назвал предприятие производством мирового уровня, которое держит под своим контролем глава государства Владимир Путин.

Как напомнил Минниханов, Путин принял решение о восстановлении Ту-160. «Мы сейчас строим совершенно новое производство», — сказал он, отметив, что в республике планируют выпуск современных самолетов.

Молодые специалисты попросили открыть бюджетные места на заочной форме обучения в Казанском авиационно-техническом колледже, и раис поручил рассмотреть обращение. Кроме того, заводчане предложили расширить фестиваль работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» до международного уровня — на гала-концерт можно пригласить партнеров из Центральной Азии и Беларуси, ответил Минниханов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
14 часов назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Не у нас

день назад

РФ вводит на сбережения налоговый вычет до 30 млн руб.

Интересное в Казани

20 часов назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

гербициды от борщевика сосновского как выбрать

Не у нас

день назад

Прошло исследование ученых: какие хобби снижают риск деменции на 23%

Интересное в Казани

2 дня назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу

ремонт окон отзывы екатеринбург в Екатеринбурге

Кулинария

21 час назад

Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира

Кулинария

день назад

Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: одна ошибка оставляет внутри слишком много жидкости

Кулинария

день назад

Кабачковые оладьи получаются мокрыми внутри: одна ошибка с тертыми овощами портит даже хорошее тесто

Не у нас

день назад

I: утечка кальция грозит болезненным эффектом от статинов

Не у нас

21 час назад

На российских АЗС идет возврат бензина К2 после многолетнего запрета
Экономика
11 минут назад

Россия хочет вернуться к переговорам с КНР по широкофюзеляжному самолету CR929

Россия заинтересована в возобновлении переговор...

Кулинария

2 часа назад

Маринованные помидоры трескаются после первой заливки: дело не всегда в слишком горячей воде

Гид по Казани

14 часов назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Кулинария

5 часов назад

Шарлотка пышная в духовке, а через несколько минут оседает: одна привычка портит результат после выпечки

Кулинария

8 часов назад

Засохший батон не отправляю в мусор: одна простая заливка превращает его в сладкий завтрак
МАЕР: наружная реклама с помощью ИИ станет перс...
Технологии
час назад

МАЕР: наружная реклама с помощью ИИ станет персональной для каждого

Кулинария

9 часов назад

Куриную грудку больше не запекаю целым куском: один способ помогает сохранить середину сочной

Кулинария

11 часов назад

Обычную картошку режу чуть иначе: в духовке края становятся хрустящими, а середина остается мягкой - так делают в ресторанах

Кулинария

14 часов назад

В котлеты хлеб больше не добавляю: одна замена делает середину мягкой и не перебивает вкус мяса
Эффектно и недорого: как казанцам собрать стиль...
Интересное в Казани
6 дней назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить