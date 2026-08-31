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Учителям в Татарстане предлагают медианную зарплату выше 50 тысяч рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Медианная предлагаемая зарплата учителям в Тата...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Учителям в Татарстане предлагают медианную зарплату выше 50 тысяч рублей. По данным hh.ru, она составила 51,7 тысячи, а максимальная в вакансиях достигает 102,7 тысячи. С начала 2026 года работодатели разместили 2,3 тысячи таких предложений.

Сервис также выяснил, что почти половина татарстанцев (47%) в детстве хотели стать учителями. Однако лишь 22% реализовали эту мечту. Остальные 25% отказались от профессии из-за высокой ответственности, нагрузки в работе с детьми и студентами, а также невысокой зарплаты.

Почти все респонденты (97%) уверены, что искусственный интеллект не сможет заменить учителя. При этом 51% полагает, что роль педагога изменится: он станет наставником или тьютором, а нейросети будут использоваться как рабочий инструмент.

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