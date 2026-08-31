В Казани семьи могут рассчитывать на одну сумму похорон, а в итоге заплатить совсем другую. Уже по ходу организации появляются доплаты, непонятные позиции и суммы, которые приходится принимать в момент, когда спорить и разбираться особенно тяжело.

При этом часть услуг по погребению вообще гарантирована законом бесплатно. Но где заканчивается этот перечень и начинается платная часть, многие узнают уже на кладбище.

Особенно тяжело приходится семьям с ограниченным бюджетом. На гробе, транспорте и других услугах еще можно поискать более доступный вариант. С расходами на кладбище свободы выбора заметно меньше.

Редакция ProKazan решила разобраться, что государство действительно гарантирует бесплатно, за что приходится платить отдельно и почему итоговая сумма может вырасти в несколько раз.

Что именно входит в гарантированный перечень

Чтобы понять, от какой суммы вообще нужно отталкиваться, редакция ProKazan изучила федеральное законодательство и действующие в Казани тарифы.

Гарантированный перечень закреплен в статье 9 Федерального закона №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». В него входят оформление документов, предоставление и доставка гроба и необходимых предметов, перевозка тела на кладбище и погребение. При выборе такого порядка услуги предоставляются безвозмездно.

Конкретные суммы для Казани мы нашли в постановлении Исполнительного комитета города №436 от 13 февраля 2026 года. Они действуют с 1 февраля:

Оформление документов: 0 рублей.

Предоставление и доставка гроба и других необходимых предметов: 3 155,90 рубля.

Перевозка тела на кладбище: 2 169,22 рубля.

Погребение: 4 353,51 рубля.

Итого: 9 678,63 рубля.

Эта сумма не должна превращаться в отдельный счет для семьи. Стоимость гарантированных услуг возмещается специализированной службе в установленном законом порядке.

Есть важная деталь. В постановлении последняя позиция называется «Погребение (рытье могилы и захоронение)». Поэтому 4 353,51 рубля нельзя называть обычной ценой одной только копки могилы. Это стоимость погребения в рамках гарантированного перечня.

Почему 4 353 рубля нельзя сравнивать с обычным прайсом

Гарантированный перечень работает по установленной процедуре и предоставляется специализированной службой. То есть прийти в любое ритуальное агентство и заказать отдельную копку могилы за 4 353,51 рубля нельзя.

Но эта цифра все равно дает важный ориентир для сравнения с тем, сколько семьи платят на практике.

Коммерческий рынок устроен иначе. Ритуальные агентства предлагают гробы, транспорт, принадлежности, сопровождение и другие услуги. Здесь человек может сравнивать предложения, выбирать более доступный вариант и просить скидку.

На кладбище привычная рыночная логика работает уже иначе. По данным участников рынка, расходы на работы с могилой могут доходить до 35–40 тысяч рублей. Для сравнения, примерно столько же некоторые ритуальные компании берут за целый комплекс услуг.

Получается заметный разрыв: в гарантированном перечне погребение с рытьем могилы и захоронением оценено в 4 353,51 рубля, а в реальных разговорах речь идет уже о десятках тысяч.

Чтобы понять, из чего складывается эта разница, мы перешли от документов к реальным звонкам.

Кто распоряжается местами на казанских кладбищах

Арское кладбище. Фото ВКонтакте

За распределение участков на городских кладбищах отвечает Управление по организации ритуальных услуг Казани. В его полномочия входят выдача разрешений и справок о захоронении, содержание кладбищ и оформление мест для погребения.

При этом возможность захоронения зависит от статуса конкретного кладбища. Например, во время обзвона редакции сообщили, что на Арском кладбище новые места не предоставляют и захоронение возможно только в родственную могилу при наличии подтверждающих документов.

Для оформления понадобятся удостоверение о захоронении, свидетельства о смерти, документы, подтверждающие родство, и паспорт человека, который занимается похоронами.

Для новых захоронений в Казани сейчас доступны, в частности, похоронный комплекс «Курган» и кладбище в Мирном. Поэтому просто выбрать любое кладбище по принципу «нам удобнее здесь» не получится. Сначала нужно понять, открыто ли оно для новых захоронений и есть ли у семьи родственное место.

И это еще до того, как речь вообще заходит о цене.

Эксперимент ProKazan: сколько стоит выкопать могилу в Казани

Редакция ProKazan решила проверить самый бытовой сценарий: позвонить на кладбища и в ритуальные организации и спросить, сколько стоит копка могилы.

Сначала мы выбрали Арское кладбище. Но уже в первом разговоре нам сообщили, что новое захоронение на Арском оформить нельзя и речь может идти только о родственной могиле. Поэтому дальше пришлось расширить эксперимент и узнавать цены на других кладбищах Казани, каждый раз стараясь отделить стоимость самой копки от остальных услуг.

И вот здесь началось самое интересное.

Чтобы понять, можно ли заказать копку могилы не только через кладбище, редакция ProKazan также обзвонила несколько ритуальных агентств. Мы уточняли, оказывают ли они такую услугу сами и сколько она стоит.

Наш обзвон показал, что получить такую информацию заранее не всегда просто. Самым показательным оказался даже не разброс цен, а то, насколько сложно узнать базовую стоимость копки могилы до приезда на кладбище.

Мы звонили с разных номеров, меняли легенду и даже просили коллег повторить тот же вопрос от имени родственников умершего. Ответ по сути оставался одним: приезжайте с документами, покажите место, тогда вам назовут сумму.

Для старой родственной могилы такой подход понятен: могут понадобиться демонтаж памятника, бетонной заливки или другие работы. Но для обычной семьи остается вопрос, почему хотя бы базовый тариф нельзя узнать заранее.

И здесь уже появляется важный нюанс. Пока человек только звонит, он еще может сравнить цены, задать вопросы и выбрать другой вариант. Когда родственники уже приехали на кладбище с документами и похороны нужно организовать сегодня или завтра, отказаться от предложенных условий и начинать поиски заново становится гораздо сложнее.

Заместитель начальника Управления по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин подтвердил редакции: место на муниципальном кладбище предоставляется бесплатно, а при администрациях кладбищ можно посмотреть прайс на услуги. Там же работают представители специализированной службы «Ритуал».

Это объясняет, почему ритуальные агентства во время нашего обзвона раз за разом отправляли уточнять стоимость копки непосредственно на кладбище. Но возникает парадокс: прайс существует, а узнать одну из ключевых цифр дистанционно редакции удалось далеко не всегда.

Ленар Абдуллин объяснил, что высокая сумма не всегда означает переплату. На старом участке могут понадобиться демонтаж памятника или бетонной заливки, установка короба, перенос тела и дополнительные рабочие. В одном из обращений, которое разбирало Управление, значительная часть расходов в итоге оказалась платой за ограду и ручной перенос тела через кладбище.

Такие случаи объясняют, почему итоговая сумма может отличаться от базовой. Но они не объясняют, почему сам базовый тариф так трудно узнать заранее.

Прозрачность расчета важна еще по одной причине. Сам Ленар Абдуллин рассказал, что Управление сталкивалось с недобросовестными посредниками, которых он назвал «нечистыми на руку агентами». По его словам, они могли включать в сумму собственную комиссию и предлагать за деньги организовать услуги, которые при других обстоятельствах предоставляются бесплатно.

«Таких случаев навалом», — отметил он, добавив, что каждое обращение разбирают отдельно. При этом часть жалоб после проверки не подтверждается. Поэтому при спорной сумме Ленар Абдуллин советует смотреть прайс непосредственно в администрации кладбища и уточнять каждую позицию.

Отдельно он объяснил, как работает пособие на погребение. Если семья оплачивает похороны самостоятельно, после оформления документов она может получить компенсацию. Сейчас это 9 678 рублей. На фоне реальных расходов сумма выглядит скромно: в разговоре мы привели пример похорон за 50 тысяч рублей, и Абдуллин подтвердил, что человеку вернется лишь около 10 тысяч.

Любопытная деталь возникла и при разговоре о стоимости гарантированного погребения. Ленар Абдуллин подтвердил редакции, что услуги гарантированного перечня предоставляются бесплатно. Но когда в разговоре прозвучала сумма около 4,3 тысячи рублей за погребение, он предположил, что речь идет о прейскуранте специализированной службы, и пояснил: Управление выполняет только управленческие функции и коммерческие цены «Ритуала» не комментирует.

Арское кладбище. Фото ВКонтакте

После законов, тарифов и десятков звонков главный вопрос у редакции так и остался. Если место предоставляется бесплатно, гарантированный перечень закреплен законом, а прайсы на кладбищах существуют, почему человеку настолько трудно заранее понять, сколько конкретно придется заплатить за захоронение?

Ответ «все зависит от места» объясняет старые могилы, памятники, бетонные заливки и другие дополнительные работы. Но он не объясняет, почему нельзя заранее назвать базовую стоимость, от которой начинается расчет. Особенно когда родственникам нужно организовать похороны за один или два дня и времени искать альтернативу практически нет.

Поэтому в день похорон важно спрашивать не только итоговую сумму. Просите показать прайс, объяснить каждую позицию и выдать документы на оплату.

В момент горя заниматься этим тяжелее всего. Но понятный прайс, расшифровка каждой услуги и документы на оплату помогают семье заранее понимать итоговую сумму и не платить за то, происхождение чего ей никто не объяснил.

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