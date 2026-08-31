Тим Кук уходит с поста главы Apple, его место займет Джон Тернус

С 1 сентября Джон Тернус возглавит Apple, сменив Тима Кука, который руководил компанией последние 15 лет. При этом Кук не покидает компанию полностью: он станет исполнительным председателем совета директоров и, вероятно, сохранит роль в контактах с правительствами и политиками.

Назначение совпадает с ключевым событием в календаре Apple — презентацией 9 сентября, где, как ожидается, покажут первый складной iPhone. Тернус долгие годы отвечал за аппаратную инженерию и разработку многих устройств, поэтому его выбор связывают с усилением продуктового направления.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, в вопросах продаж и цепочки поставок новому главе будут помогать операционный директор Сабих Хан, финансовый директор Кеван Парех и Эдди Кью. Сообщается, что Тернус сомневался в цене и удобстве Vision Pro, из-за чего подход к этому устройству может пересмотреть.

Приоритетами Тернуса называют складной iPhone и модель, посвященную 20-летию бренда, выход которой ожидается в 2027 году. В планах также домашний хаб на основе искусственного интеллекта, настольный робот с экраном и механической рукой, умные очки с камерами, AI Pendant и MacBook с сенсорными OLED-экранами.