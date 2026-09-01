За 30 часов без еды: авиакомпания заплатит штраф
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В казанском аэропорту авиакомпания оставила пассажиров рейса в Анталью без горячего питания во время длительной задержки рейса. Люди ждали вылета более 30 часов, но так и не дождались еды. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Надзорное ведомство провело проверку и установило, что авиаперевозчик нарушил права пассажиров. Согласно правилам, при такой продолжительной задержке рейса пассажиры должны быть обеспечены горячим питанием. Однако в данном случае этого не было сделано.
В результате авиакомпания привлечена к административной ответственности. Ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Как уточнили в прокуратуре, это наказание стало итогом проверки инцидента.
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