Новости Казани

За 30 часов без еды: авиакомпания заплатит штраф

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Авиакомпанию оштрафовали на 20 тысяч рублей пос...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В казанском аэропорту авиакомпания оставила пассажиров рейса в Анталью без горячего питания во время длительной задержки рейса. Люди ждали вылета более 30 часов, но так и не дождались еды. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что авиаперевозчик нарушил права пассажиров. Согласно правилам, при такой продолжительной задержке рейса пассажиры должны быть обеспечены горячим питанием. Однако в данном случае этого не было сделано.

В результате авиакомпания привлечена к административной ответственности. Ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Как уточнили в прокуратуре, это наказание стало итогом проверки инцидента.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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