Котлеты получаются сухими даже из хорошего фарша: ошибка происходит еще до того, как они попадают на сковороду

Котлеты могут выглядеть румяными и аппетитными, но внутри оказаться сухими и плотными. Причем проблема бывает даже с хорошим фаршем, где достаточно жира. Часто дело не в мясе и не в сковороде, а в том, что фарш слишком долго и активно вымешивают перед жаркой.

Когда массу долго мнут руками или интенсивно отбивают о миску, она становится более плотной и вязкой. Для некоторых мясных блюд такая структура нужна, но домашним котлетам она может помешать остаться мягкими. Поэтому я стараюсь соединить ингредиенты до однородности и на этом остановиться.

Фарш не вымешиваю по десять минут

Для котлет понадобится:

мясной фарш — 600 г;

репчатый лук — 1 шт.;

белый хлеб — 2 ломтика;

молоко или вода — 70–100 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Хлеб замачиваю в молоке или воде, затем слегка отжимаю. Лук натираю на мелкой терке или очень мелко режу. Все ингредиенты добавляю к фаршу и аккуратно перемешиваю руками.

Задача здесь не в том, чтобы несколько минут превращать массу в совершенно гладкую и липкую. Достаточно, чтобы хлеб, лук, яйцо и специи равномерно распределились по фаршу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Раньше я была уверена, что фарш для котлет нужно очень долго вымешивать, а потом еще несколько раз сильно отбить о миску. Котлеты действительно отлично держали форму, но иногда получались плотнее, чем хотелось. Теперь перемешиваю массу только до однородности — внутри она остается заметно мягче».

Не забиваю фарш лишними добавками

С хлебом тоже важно не переборщить. Он помогает удерживать влагу и делает текстуру нежнее, но слишком большое количество превращает котлету уже совсем в другое блюдо.

Яйцо добавляю одно на такое количество фарша. Если масса и без него хорошо держит форму, иногда можно обойтись и меньшим количеством, особенно если фарш достаточно вязкий сам по себе.

После смешивания даю фаршу постоять около 10–15 минут. За это время хлеб равномерно распределяет влагу, а сама масса становится удобнее для формирования.

Котлеты леплю влажными руками, стараясь не сжимать их слишком сильно. Если плотно утрамбовать каждую заготовку, структура снова получится более тяжелой.

На сковороде не держу дольше необходимого

Сковороду разогреваю с небольшим количеством масла и выкладываю котлеты. Сначала обжариваю на среднем огне до выраженной корочки с одной стороны, затем переворачиваю.

После этого огонь можно немного уменьшить и довести котлеты до готовности. Главное — не держать их на сковороде намного дольше необходимого только «для надежности»: мясо продолжает терять влагу.

Если котлеты крупные, после обжаривания я иногда добавляю совсем немного воды и ненадолго накрываю сковороду крышкой. Так середина успевает приготовиться, а поверхность уже остается румяной.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Еще одна моя привычка была сильно прижимать котлеты лопаткой во время жарки. Казалось, что так они быстрее приготовятся внутри. В итоге на сковороду вытекало много сока. Теперь просто переворачиваю котлеты и стараюсь лишний раз их не трогать».

Сочность котлет зависит сразу от нескольких мелочей, но начинать стоит именно с обращения с фаршем. Хорошее мясо можно сделать плотным еще до жарки, если слишком усердно его вымешивать и формировать.

Аккуратное смешивание, умеренное количество добавок и спокойная жарка помогают сохранить внутри больше влаги. Тогда котлеты получаются румяными снаружи и мягкими внутри без сложных ингредиентов и специальных приемов.

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