Тушеная капуста превращается в мягкую кашу: дело не только во времени, которое она проводит на огне
Про Казань
Тушеная капуста легко теряет текстуру: вместо мягких, но хорошо различимых полосок получается почти однородная масса. Обычно в такой ситуации кажется, что блюдо просто передержали на плите. Но проблема нередко начинается раньше — когда капусту слишком мелко шинкуют и сразу сильно солят.
Тонкие полоски быстрее отдают сок и размягчаются. Если еще и активно помять их руками перед тушением, капуста начинает терять плотность еще до того, как попадет на сковороду. Поэтому для тушения я нарезаю ее немного крупнее, чем для салата, и не стараюсь заранее сделать мягкой.
Капусту не шинкую слишком тонко
Для приготовления понадобится:
белокочанная капуста — 700–800 г;
репчатый лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
томатная паста — 1–2 ст. ложки;
растительное масло — 2 ст. ложки;
вода — 50–100 мл;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
лавровый лист — по желанию.
Капусту нарезаю полосками средней толщины. Совсем тонкую нарезку оставляю для салатов: на горячей сковороде она слишком быстро становится мягкой.
Лук режу небольшими кубиками, морковь натираю на крупной терке. Сначала несколько минут обжариваю овощи на растительном масле, а затем добавляю капусту.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Раньше я шинковала капусту почти прозрачными полосками и еще хорошо разминала ее с солью, чтобы быстрее приготовилась. В результате уже через несколько минут тушения она становилась слишком мягкой. Теперь режу чуть крупнее и солю уже во время приготовления — текстура сохраняется заметно лучше».
Воду наливаю понемногу
После добавления капусты хорошо перемешиваю овощи и несколько минут готовлю без большого количества жидкости. Капуста сама начинает выделять сок, поэтому сразу заливать сковороду водой не нужно.
Если вижу, что жидкости недостаточно и овощи начинают приставать ко дну, добавляю немного горячей воды. Лучше подлить еще позже, чем с самого начала превратить тушение почти в варку.
Томатную пасту развожу небольшим количеством воды и добавляю примерно в середине приготовления. Тогда она успевает распределиться по овощам, но капусте не приходится слишком долго находиться в жидком соусе.
Не мешаю капусту каждую минуту
Еще одна привычка, которая быстро портит текстуру, — постоянно работать лопаткой. Размягченные полоски легко ломаются, особенно ближе к концу приготовления.
Поэтому я перемешиваю капусту аккуратно и не слишком часто. Огонь держу средним или небольшим, а крышкой пользуюсь не все время: под ней собирается пар, который дополнительно размягчает овощи.
Готовность начинаю проверять раньше, чем капуста становится совсем мягкой. Она должна легко жеваться, но при этом сохранять форму и небольшую упругость.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я долго считала, что тушеная капуста должна готовиться почти час. В итоге к концу она уже совсем не держала форму. Сейчас пробую ее гораздо раньше и выключаю огонь, когда полоски уже мягкие, но еще не распадаются от прикосновения лопатки».
Соль и специи окончательно регулирую ближе к концу. Если хочется более насыщенного вкуса, можно добавить немного сахара к томатной пасте или положить лавровый лист.
Хорошая тушеная капуста не обязательно должна превращаться в очень мягкую массу. Более крупная нарезка, умеренное количество жидкости и аккуратное перемешивание помогают сохранить текстуру, даже если блюдо готовится достаточно долго.
Может быть интересно
- Омлет получается водянистым и быстро оседает: одна привычная добавка мешает ему держать форму
- Картошка разваливается прямо в кастрюле: дело не всегда в сорте — одна мелочь портит результат
- Курица покрывается бледной кожей вместо хрустящей корочки: мешает одна незаметная деталь перед духовкой
- Блины получаются толстыми и резиновыми: одна привычка с тестом делает их совсем не такими, как хотелось
- Жареная картошка становится мягкой из-за одной ошибки: почему корочка не появляется
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец