Кулинария

Тушеная капуста превращается в мягкую кашу: дело не только во времени, которое она проводит на огне

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Тушеная капуста может превратиться в мягкую каш...

Про Казань

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Тушеная капуста легко теряет текстуру: вместо мягких, но хорошо различимых полосок получается почти однородная масса. Обычно в такой ситуации кажется, что блюдо просто передержали на плите. Но проблема нередко начинается раньше — когда капусту слишком мелко шинкуют и сразу сильно солят.

Тонкие полоски быстрее отдают сок и размягчаются. Если еще и активно помять их руками перед тушением, капуста начинает терять плотность еще до того, как попадет на сковороду. Поэтому для тушения я нарезаю ее немного крупнее, чем для салата, и не стараюсь заранее сделать мягкой.

Капусту не шинкую слишком тонко

Для приготовления понадобится:

  • белокочанная капуста — 700–800 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • томатная паста — 1–2 ст. ложки;

  • растительное масло — 2 ст. ложки;

  • вода — 50–100 мл;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • лавровый лист — по желанию.

Капусту нарезаю полосками средней толщины. Совсем тонкую нарезку оставляю для салатов: на горячей сковороде она слишком быстро становится мягкой.

Лук режу небольшими кубиками, морковь натираю на крупной терке. Сначала несколько минут обжариваю овощи на растительном масле, а затем добавляю капусту.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Раньше я шинковала капусту почти прозрачными полосками и еще хорошо разминала ее с солью, чтобы быстрее приготовилась. В результате уже через несколько минут тушения она становилась слишком мягкой. Теперь режу чуть крупнее и солю уже во время приготовления — текстура сохраняется заметно лучше».

Воду наливаю понемногу

После добавления капусты хорошо перемешиваю овощи и несколько минут готовлю без большого количества жидкости. Капуста сама начинает выделять сок, поэтому сразу заливать сковороду водой не нужно.

Если вижу, что жидкости недостаточно и овощи начинают приставать ко дну, добавляю немного горячей воды. Лучше подлить еще позже, чем с самого начала превратить тушение почти в варку.

Томатную пасту развожу небольшим количеством воды и добавляю примерно в середине приготовления. Тогда она успевает распределиться по овощам, но капусте не приходится слишком долго находиться в жидком соусе.

Не мешаю капусту каждую минуту

Еще одна привычка, которая быстро портит текстуру, — постоянно работать лопаткой. Размягченные полоски легко ломаются, особенно ближе к концу приготовления.

Поэтому я перемешиваю капусту аккуратно и не слишком часто. Огонь держу средним или небольшим, а крышкой пользуюсь не все время: под ней собирается пар, который дополнительно размягчает овощи.

Готовность начинаю проверять раньше, чем капуста становится совсем мягкой. Она должна легко жеваться, но при этом сохранять форму и небольшую упругость.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я долго считала, что тушеная капуста должна готовиться почти час. В итоге к концу она уже совсем не держала форму. Сейчас пробую ее гораздо раньше и выключаю огонь, когда полоски уже мягкие, но еще не распадаются от прикосновения лопатки».

Соль и специи окончательно регулирую ближе к концу. Если хочется более насыщенного вкуса, можно добавить немного сахара к томатной пасте или положить лавровый лист.

Хорошая тушеная капуста не обязательно должна превращаться в очень мягкую массу. Более крупная нарезка, умеренное количество жидкости и аккуратное перемешивание помогают сохранить текстуру, даже если блюдо готовится достаточно долго.

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