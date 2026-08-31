Технологии

Россияне массово жалуются на сбои в работе СДЭК

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сбои в работе СДЭК: за сутки Detector404 зафикс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Работа сервисов СДЭК дала сбой. По данным системы Detector404, пользователи по всей России жалуются на неполадки: за сутки зафиксировано 2,8 тысячи обращений, за последний час — 306.

Судя по жалобам, люди не могут открыть сайт компании, мобильное приложение и личный кабинет. Также возникают проблемы с загрузкой информации о посылках.

Чаще всего о сбоях сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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