Россияне массово жалуются на сбои в работе СДЭК

Работа сервисов СДЭК дала сбой. По данным системы Detector404, пользователи по всей России жалуются на неполадки: за сутки зафиксировано 2,8 тысячи обращений, за последний час — 306.

Судя по жалобам, люди не могут открыть сайт компании, мобильное приложение и личный кабинет. Также возникают проблемы с загрузкой информации о посылках.

Чаще всего о сбоях сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей.