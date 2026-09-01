Новости Казани

Казанские организаторы рассказали о претензиях РАО из-за музыки на концертах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанские организаторы концертов рассказывают, ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Организаторы концертов в Казани все чаще сталкиваются с требованиями Российского авторского общества (РАО) выплатить вознаграждение за использование музыки. Это касается не только коммерческих событий, но и мероприятий с бесплатным входом. Об этом рассказал организатор фестиваля «Станция Мир» Алмаз Самигуллин.

По его словам, первые два года фестиваль проводился бесплатно, и претензий не было. Однако потом пришло письмо с требованием оплаты, причем всего за несколько дней до события. Юрист посоветовал заключить договор, и организаторы предоставили список произведений, показали выручку и выплатили деньги.

Самигуллин также отмечает, что есть сложный путь: исполнитель может заранее собрать уведомления от авторов с просьбой не взимать сбор на конкретном концерте. Но в случае нарушения автор сам обязан урегулировать претензии третьих лиц. При этом он сомневается, что кто-то из участников позднее обращался в РАО за отчислениями.

Проблема коснулась и певицы Defne (Фаузия Кадырова). Этим летом организаторы Сабантуя в Набережных Челнах использовали ее песню «Кыз» без разрешения. По словам артистки, исполнение самой песни легально, но использование оригинальной аранжировки без лицензии — это «пиратство». Для своего сольного концерта она сама составила список песен и попросила РАО не собирать вознаграждение.

Бесплатное для посетителей мероприятие все равно не освобождает от выплат. Например, для бюджетного мероприятия ставка составляет 1% от сметы, но не менее 1000 рублей. Для некоммерческого концерта — 9% от вознаграждения артисту, а если он играет бесплатно — 7%. В то же время уличные артисты, выступающие без сцены, могут не платить.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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