Кулинария

Драники темнеют еще до сковороды: картошка меняет цвет за несколько минут из-за одной ошибки

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Натертая картошка для драников может начать сер...

Про Казань

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Картофель для драников иногда начинает сереть буквально на глазах. Только успеваешь натереть несколько клубней, а масса уже становится темнее и выглядит совсем не так аппетитно. Одна из частых ошибок — натереть картошку заранее и оставить ее стоять, пока подготавливаются остальные ингредиенты.

После измельчения картофель быстро контактирует с воздухом, поэтому его поверхность начинает менять цвет. Чем дольше натертая масса стоит без дела, тем заметнее становится сероватый оттенок. Поэтому для драников я сначала подготавливаю все остальные продукты, а картофель натираю практически перед самой жаркой.

Картошку оставляю напоследок

Для драников понадобится:

  • картофель — 700–800 г;

  • репчатый лук — 1 небольшая головка;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 1–2 ст. ложки;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по желанию;

  • растительное масло — для жарки.

Сначала очищаю лук, достаю яйцо, муку и ставлю рядом сковороду. Только после этого берусь за картофель.

Клубни очищаю и натираю на мелкой или средней терке. Сразу же натираю туда лук и перемешиваю массу. Долго оставлять такую заготовку на столе не стоит — лучше сразу переходить к следующим этапам.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Раньше я могла сначала натереть всю картошку, а потом спокойно искать муку, чистить лук и разогревать сковороду. За это время масса успевала заметно посереть. Теперь делаю наоборот: сначала ставлю рядом все продукты, а картофель натираю последним и почти сразу начинаю жарить».

Лишнюю жидкость убираю сразу

Натертый картофель быстро выделяет сок. Если жидкости получилось много, слегка отжимаю массу или аккуратно сливаю лишнее, но не стараюсь сделать ее совершенно сухой.

Добавляю яйцо, соль, перец и немного муки. Муки требуется совсем немного — только чтобы масса лучше держалась вместе. Если насыпать слишком много, драники получатся плотными и будут больше напоминать картофельные оладьи.

После добавления соли картофель может начать выделять еще больше жидкости, поэтому готовое тесто тоже не оставляю надолго. Перемешала — и практически сразу отправляю первую порцию на сковороду.

Сковороду разогреваю заранее

Растительное масло хорошо прогреваю на среднем или чуть выше среднего огне. Ложкой выкладываю небольшие порции картофельной массы и слегка распределяю их, чтобы драники не получались слишком толстыми.

Жарю до выраженной золотистой корочки с одной стороны, затем аккуратно переворачиваю. Постоянно двигать драники по сковороде не нужно — лучше дать нижней части нормально подрумяниться.

Если картофельной массы много, перед каждой новой порцией слегка перемешиваю ее, потому что жидкость постепенно собирается внизу миски.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я заметила еще одну вещь: если замешать большую миску драников и жарить ее долго партия за партией, последние получаются темнее первых. Поэтому сейчас стараюсь не делать огромную порцию сразу. Лучше быстро приготовить одну сковороду свежей массы, чем держать натертую картошку полчаса на столе».

Готовые драники перекладываю на тарелку и подаю горячими. Особенно хорошо к ним подходит обычная сметана.

Если картофельная масса постоянно темнеет еще до начала жарки, первым делом стоит обратить внимание не на сорт картошки, а на время. Чем меньше натертый картофель стоит на воздухе, тем светлее выглядит масса и тем аппетитнее получаются готовые драники.

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