Технологии

В утечке Steam нашли следы Half-Life 2: Episode 3 и ранние сборки игр

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В массиве утекших данных Steam объемом 12 ТБ, который называют «тераутечкой», обнаружены файлы с пометкой «ep3», предположительно относящиеся к давно отложенному дополнению Half-Life 2: Episode 3. Поклонники Valve также нашли ранние версии Left 4 Dead 2 и Counter-Strike: Global Offensive с ранее не публиковавшимися материалами. Среди прочего в архиве есть модели и графика, связанные с F-Stop — отмененной игрой с использованием камеры, задуманной как продолжение Portal. Полноценных запускаемых версий Half-Life 3 там не оказалось.

Утечка затронула не только проекты Valve, но и ранние сборки игр сторонних издателей, размещавшиеся в Steam до 2013 года. Исследователи уже выявили тестовые версии и прототипы Spore, Dragon Age: Origins, Batman: Arkham Asylum, Sonic the Hedgehog 4 и Spec Ops: The Line. Такие сборки загружались на серверы Valve перед выпуском игр и могут содержать вырезанные материалы и другие особенности разработки. Об этом сообщает Ars Technica.

В опубликованных материалах упоминаются удаленные возможности из тестовой версии Portal 2, включая липкий гель и замедление времени. По данным пользователей, модель оружия из Half-Life 2: Episode 3 могла временно использоваться для инструмента с краской. Хотя в архиве нет игр, выпущенных за последние 13 лет, утечка может вызвать недовольство крупных издателей: в открытый доступ попали ранние рабочие версии их проектов.

Наблюдатель за деятельностью Valve Тайлер Маквикер предупредил о возможных юридических последствиях работы с массивом данных. По его словам, архив включает значительный объем контента сторонних компаний, поэтому ситуация опаснее, чем утечка материалов одной Valve. Он призвал не использовать эти файлы. Авторы Ars Technica сравнивают нынешнюю ситуацию с крупной утечкой внутренних файлов Nintendo шестилетней давности, которая открыла неизвестные прототипы и исходные материалы компании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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