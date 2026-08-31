Мочу туристов назвали причиной таяния ледника у базового лагеря Эвереста

Исследование, опубликованное в журнале Regional Environmental Change, связывает таяние снега в районе базового лагеря Эвереста с мочой альпинистов. По данным авторов, ежедневно там накапливается более шести тысяч литров мочи.

По словам ведущего автора работы, главного геодезиста Непала Кхима Лала Гаутама, деятельность в базовом лагере на леднике Кхумбу ведет к таянию около 2,5 тысячи тонн льда и снега в год. К нагреву приводит не только сжигание топлива для обогрева и приготовления пищи, но и тепло человеческой мочи.

В пик весеннего сезона 2023 года примерно 1,6 тысячи палаток за 50 дней использовали 824 баллона сжиженного газа, почти 19 тысяч литров керосина и более пяти тысяч литров бензина. Суммарная тепловая энергия топлива и мочи достигла около 849 тысяч мегаджоулей, чего достаточно, чтобы заполнить олимпийский бассейн водой из растопленного льда. Только моча альпинистов и гидов, по расчетам, может растопить за сезон около 154 тонн льда; твердые отходы вывозят, но моча большей частью остается на леднике, а в подсчеты не вошло тепло от вертолетов, тел альпинистов и яков.

Спутниковые данные показывают, что с 1991 по 2023 год температура у базового лагеря росла в среднем на 0,28 градуса в год — вдвое быстрее, чем на соседнем леднике. Глобальное изменение климата авторы называют главной причиной, но скопление тысяч людей создает дополнительный локальный нагрев и делает ситуацию непредсказуемой, поэтому они предлагают перенести лагерь на стабильный грунт. Ранее на склоне Эвереста съемочная группа National Geographic обнаружила останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году.