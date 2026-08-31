Новости Татарстана

Минниханов станет первым гостем обновленного «Недетского разговора»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Новый сезон просветительского проекта «Недетский разговор» стартует в Татарстане со встречи с Раисом республики Рустамом Миннихановым. Первый разговор пройдет в обновленном формате: теперь участниками станут не школьники, а студенты колледжей и вузов от 18 до 25 лет. Подробности сообщили организаторы проекта.

Раньше беседы с главами городов — Бугульмы, Нижнекамска, Казани и Зеленодольска — вели подростки. Они говорили о выборе профессии, поступлении, первых заработках и досуге. Сегодня эстафета перешла к более взрослой аудитории, а список тем существенно расширился.

Студентам предлагают задать Минниханову вопросы о городской среде, финансовой грамотности, искусственном интеллекте и перспективах развития региона. Как отметили организаторы, эта встреча даст старт целой серии аналогичных мероприятий.

Чтобы попасть на встречу, нужно проявить активность: прислать свой вопрос в официальный телеграм-бот @NEdetskiy_razgovor_bot. Заявки принимаются до 4 сентября включительно. Самые интересные и острые вопросы отмечены приглашением на личную беседу с Раисом. Анонсы следующих встреч появятся в соцсетях Движения Первых в Татарстане.

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