Технологии

Илон Маск раскритиковал Windows за навязывание аккаунта Microsoft

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В феврале 2024 года предприниматель Илон Маск выступил с критикой Microsoft из-за настойчивой рекомендации создавать учетную запись при установке Windows. Журналисты портала MakeUseOf назвали это требование одним из главных неудобств, но признали его обоснованным.

Эксперты пояснили, что интернет-аккаунт Microsoft связывает данные о лицензии, программах и покупках, а также позволяет восстановить информацию после поломки, кражи или случайного удаления. Без такой учетной записи вернуть потерянные данные будет практически невозможно.

В публикации отмечается, что пользователь вправе выбрать локальный аккаунт, который работает только на данном компьютере. Однако именно сетевой вариант авторы считают правильным решением.

Ранее издание BGR рекомендовало для безопасности включать Windows Hello и брандмауэр, а также использовать Windows с учетной записью Microsoft.

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