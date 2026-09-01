Джон Тернус вступит в должность главы Apple с 1 сентября

Джон Тернус, который руководил аппаратной инженерией Apple, с 1 сентября станет генеральным директором компании. Тим Кук, занимавший этот пост около 15 лет, завершит работу 31 августа и перейдет на позицию исполнительного председателя совета директоров.

На новом посту Кук сохранит влияние на стратегические и международные вопросы. Он продолжит взаимодействие с властями разных стран, что важно из-за зависимости поставок от Китая, переноса части сборки в Индию и Вьетнам, а также требований расширять производство в США.

Тернусу 51 год, он пришел в Apple в 2001 году и прошел путь от дизайнерской команды до старшего вице-президента по аппаратной инженерии. Его главной задачей называют развитие генеративного искусственного интеллекта, в котором компания уступает конкурентам.

Информацию о перестановках сообщает портал «Бизнес-издание Абирег» со ссылкой на «Нашу Газету Крым». Первым публичным испытанием для нового руководителя станет презентация Apple 9 сентября, на которой ожидается анонс новых iPhone и, возможно, складного смартфона.