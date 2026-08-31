Строгий запрет: в РПЦ раскрыли, чем грозит брак с братом мужа сестры

Русская православная церковь не допускает церковный брак, если двое братьев хотят жениться на двух сестрах из одной семьи. Такой запрет закреплен в документе «О канонических аспектах церковного брака», опубликованном на сайте Патриархия.ru.

Как пишет «Абзац», это правило относится к нормам канонического права. Документ был принят Архиерейским собором и определяет препятствия к совершению таинства Брака.

Иерей Филипп Ильяшенко пояснил, что ограничение имеет церковно-юридический характер. Оно связано с тем, что между двумя семьями возникает слишком тесное родственное переплетение.

В церковном документе отдельно перечислены виды родства и свойства, при которых венчание не совершается. Среди таких случаев указаны браки двух братьев с двумя сестрами.

Священнослужитель отметил, что специального наказания именно за нарушение этого положения не установлено. По его словам, отдельная каноническая санкция или конкретное прещение в такой ситуации не предусмотрены.

При этом речь идет не о разрешении подобного союза, а о его недопустимости с точки зрения церковных правил. Ограничение касается возможности заключения церковного брака.

Отец Филипп также отметил, что сознательное игнорирование церковных установлений влияет на отношения человека с церковной общиной. По его словам, верующий, который отказывается соблюдать такие нормы, сам отдаляется от жизни Церкви.

Клирики храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах регулярно разъясняют вопросы, связанные с церковным правом, браком и духовной жизнью. В этом случае речь идет именно о церковном понимании допустимости брачного союза.

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