Не у нас

Строгий запрет: в РПЦ раскрыли, чем грозит брак с братом мужа сестры

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Русская православная церковь не допускает церковный брак, если двое братьев хотят жениться на двух сестрах из одной семьи. Такой запрет закреплен в документе «О канонических аспектах церковного брака», опубликованном на сайте Патриархия.ru.

Как пишет «Абзац», это правило относится к нормам канонического права. Документ был принят Архиерейским собором и определяет препятствия к совершению таинства Брака.

Иерей Филипп Ильяшенко пояснил, что ограничение имеет церковно-юридический характер. Оно связано с тем, что между двумя семьями возникает слишком тесное родственное переплетение.

В церковном документе отдельно перечислены виды родства и свойства, при которых венчание не совершается. Среди таких случаев указаны браки двух братьев с двумя сестрами.

Священнослужитель отметил, что специального наказания именно за нарушение этого положения не установлено. По его словам, отдельная каноническая санкция или конкретное прещение в такой ситуации не предусмотрены.

При этом речь идет не о разрешении подобного союза, а о его недопустимости с точки зрения церковных правил. Ограничение касается возможности заключения церковного брака.

Отец Филипп также отметил, что сознательное игнорирование церковных установлений влияет на отношения человека с церковной общиной. По его словам, верующий, который отказывается соблюдать такие нормы, сам отдаляется от жизни Церкви.

Клирики храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах регулярно разъясняют вопросы, связанные с церковным правом, браком и духовной жизнью. В этом случае речь идет именно о церковном понимании допустимости брачного союза.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Интересное в Казани

2 часа назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

дезинфекция от клопов горячим туманом

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

Интересное в Казани

3 дня назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

бурение водяных скважин в Москве

Кулинария

день назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут

Интересное в Казани

2 часа назад

Место на кладбище бесплатно, а копка стоит как половина похорон: рассказываем, сколько на самом деле казанцы платят за погребение

Кулинария

день назад

Гречку теперь готовлю только так: смешиваю с фаршем и отправляю в духовку — даже гарнир отдельно не нужен

Технологии

7 часов назад

Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Кулинария

12 часов назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими
Экономика
55 минут назад

МРОТ 2026 в Татарстане: величина и на что влияет

В 2026 году МРОТ в Татарстане составит 27 093 р...

Не у нас

38 минут назад

Строгий запрет: в РПЦ раскрыли, чем грозит брак с братом мужа сестры

Не у нас

40 минут назад

Вопрос с ввозом авто из Беларуси в Россию в 2026 году снят

Не у нас

41 минуту назад

Успешный запуск ведет Китай к первой высадке на Луну

Не у нас

43 минуты назад

Шохин предложил «трех китов» вместо «семи столпов» новой экономики РФ
В Татарстане оценивают возможные последствия по...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане оценивают возможные последствия полного запрета вейпов

Не у нас

44 минуты назад

Ученые нашли необычную связь, объясняющую происхождение рака мозга

Не у нас

45 минут назад

С 1 сентября вступят в силу новые правила платной медицины

Не у нас

47 минут назад

Минздрав РФ принял новые правила оказания стоматологической помощи
В путешествии характер автомобиля виден без при...
Интересное в Казани
6 дней назад

В путешествии характер автомобиля виден без прикрас: что казанцам стоит проверить до выезда на трассу