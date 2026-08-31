Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Редакция «Известий» опубликовала список самых ожидаемых игровых релизов сентября. В подборку вошли проекты для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 — от гонок и платформеров до мрачных экшенов и RPG.

Месяц открывают кооперативные гонки про радиоуправляемые машинки WheelMates (ПК) и фэнтези-экшен Crimson Moon (ПК, PS5, Xbox Series X/S) — обе выходят 1 сентября. Третьего числа стартуют RPG The Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves, платформер Orbitals для Nintendo Switch 2 и соревновательная аркада SpeedRunners 2: King of Speed на нескольких платформах.

Четвертого сентября выходит Onimusha: Way of the Sword для ПК, PS5, Xbox Series X/S и Switch 2, а 15 сентября на PS5 — приключенческий экшен Marvel's Wolverine от Insomniac Games. Двадцать второго сентября ожидается научно-фантастическая головоломка Rivage.

В последнюю декаду месяца, 24 сентября, появятся Control Resonant от Remedy Entertainment и хоррор Silent Hill: Townfall от No Code Studios. Подробные описания и скриншоты доступны в материале «Известий».